「插手警界人事」內政部長徐國勇嗆：我的權力

剛退休的警政署前署長陳家欽（右）1日證實內政部長徐國勇（左）介入警察人事，並暗指有人「橫柴入灶」；徐國勇反擊稱警察人事權本來就歸內政部長。圖為6月30日警政署長交接兩人同框畫面。(記者潘俊宏／攝影)

剛退休 的警政署前署長陳家欽接受媒體專訪，直言確實有政治力介入警察 人事，有人堅持要某些職務根本是「橫柴入灶」(意蠻幹)，並證實內政部 長徐國勇「喬」警察人事。徐國勇昨天三度反擊，強調警監以上人事權是內政部長的，「我的東西我還喬？」指控令人不可思議。

陳家欽談政治力介入警界人事內幕時透露，「有人」要塞名單，也「有人」堅持要某個職缺，但原單位的人表現優秀、任職時間也還短，更無意願要離開，但卻有人堅持要，這種根本是「橫柴入灶」，他一定堅持排除，不可能接受。陳家欽說，外界盛傳警察人事有政治力介入，他想確實是有。

陳家欽表示，他堅持警察升遷的制度與倫理、專業，沒辦法接受透過關係堅持要某個職位，但本身的條件、工作專業、倫理都還不足。他強調，警察是國家公共財，不能拿來當成人情交換。

陳家欽此次提前退休關鍵導火線人事爭議，是目前的警政委員陳耀南想調航警局長。陳家欽中證實，徐國勇曾提出陳耀南調任航警局長的建議，但現任局長表現很好、也沒有意願離開；還提及陳耀南先前從新竹市警局長破例直升保三總隊長，也是徐國勇堅持，當時他選擇配合，導致警界對他很不諒解。

陳家欽說，過去外界認為他和某位長官不和，是他和長官溝通人事案以專業與體制考量，不能當作人情交換，討論過程被外界認為不和。

徐國勇昨天針對媒體詢問陳家欽指控他插手警界人事有備而來，強調「警政署長只有建議權，派任要經過內政部長同意」，警察人員人事條例是經過立法院三讀，21條規定清楚，警監以上是內政部遴任，警監以下可交由直轄市政府遴任，「這權力本來就是內政部長的，我喬什麼？我的東西我還喬？這實在是令人不可思議」。

談到先前遭內政部以偽造文書罪嫌函送法辦一事，陳家欽認為是對他名譽上的打擊，強調他從警以來一直守法，品德操守也可受信賴，一切可受公評。最後司法證明他沒有逾越，他也不會耿耿於懷。