繼賴清德之後…林佳龍也遭出征 藍委：綠網軍成癮

交通部前部長林佳龍（左）到龍山寺參香。受訪時表示，自己並沒有被正式徵詢參選新北市，並相信黨中央會在17日全國黨代表大會之前完成雙北提名。(記者林澔一／攝影)

民進黨 布局雙北，交通部前部長林佳龍積極爭取台北市長提名，但高層盼其轉戰新北市。林佳龍昨說，他是為台灣未來十年持續準備，這場沒有，就繼續準備下一場比賽（指2024年總統大選）；若屆時有人可以扮演檯面角色，可以輔佐，但別人若不適合，他當仁不讓。不過民進黨派系人士說，連副總統賴清德 都尚未公開表態2024，現在言之過早。

本報系聯合報報導，林佳龍日前表示，「民進黨若派出仇恨值高的人選，容易促成敵營操作棄保」，被認為是在影射衛福部長陳時中 。林佳龍昨說，已打電話給陳時中致歉，但陳沒接，他也傳簡訊了，但目前是沒回；媒體追問，陳時中是否「已讀不回」？林佳龍說，應該是有讀到，只是擔任指揮官太忙了，兩人溝通沒問題，會再繼續聯繫。

對於林佳龍致歉，陳時中昨說，他檢視手機，真的沒有接到電話、簡訊或LINE訊息，「大家都是好朋友，不要放在心上」。

另據台北中國時報報導，民進黨內初選傳出「網軍」介入，林佳龍昨上廣播節目受訪時，被問到這段期間屢遭放話、臉書攻擊，他說，不同意見他都願意傾聽，但會發現有些是操作的，「就是一般網軍操作模式」。

對此，國民黨立委賴士葆說，林佳龍繼賴清德之後也遭網軍攻擊，蔡政府還打算立《數位中介服務法》整肅網路言論，顯示民進黨當權派運用網軍食髓知味，甚至成癮，在黨內初選及年底選舉，可以預期會大肆利用網軍輾壓異己，打造成更獨裁的環境。