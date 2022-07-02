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藍委：綠派系亂鬥 蘇順勢推黃明昭

記者蔡晉宇、程遠述／台北2日電
內政部長徐國勇（中）1日主持警政署長交接典禮，將印信由卸任署長陳家欽（左）手中交給新任署長黃明昭（右）。(記者潘俊宏／攝影)
內政部長徐國勇（中）1日主持警政署長交接典禮，將印信由卸任署長陳家欽（左）手中交給新任署長黃明昭（右）。(記者潘俊宏／攝影)

警政人事紛爭餘波盪漾，如今上演內政部長徐國勇與前警政署長陳家欽隔空互槓。民進黨立委管碧玲力挺徐國勇表示，警察職務遴用的權力屬於內政部，沒有警政署的角色。

國民黨立委葉毓蘭表示，行政院長蘇貞昌也是要讓自己成為真正決定警察人事的人，這一次派系大亂鬥，蘇貞昌就順勢推出他最喜歡的黃明昭升任警政署長。

管碧玲表示，根據「警察人員人事條例」規定，警察機關（包括警政署）辦理警察人員的考績，權力來源是經由內政部的授權而取得，考績的核定權在內政部和直轄市政府。

管碧玲指出，內政部是警察人事管理的中心，最直接的規定為「各層級警察職務的遴用，其權力屬於內政部，條例規定由內政部遴用，法制上，沒有警政署的角色，管碧玲強調，警察的遴任跟著制度走，國家就不會亂了。

國民黨立委李德維指出，警界內部人事壓力鍋已在爆炸臨界點，嚴重影響治安系統。他表示，警政署雖屬於內政部管轄，但並非任何事內政部說了算，很多事務也必須尊重警政文化與署長，才能有效領導統御，徐國勇的強力回應 ，不僅對於解決紛爭沒助益，反讓全民看笑話。

李德維說，治安和民眾息息相關，民進黨執政高層若放任各派系為警政人事互嗆與衝突繼續發生，受害的是所有民眾，反作用力也會回到執政高層身上。

內政部 警察 國民黨

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