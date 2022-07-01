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陳家欽控介入警界人事 徐國勇：權力本就是我的

記者侯俐安／台北報導
內政部長徐國勇（中）昨主持警政署長交接，對卸任署長陳家欽（左）說盡好話，對新任署長黃明昭（右）也極度稱讚。(記者潘俊宏／攝影)
內政部長徐國勇（中）昨主持警政署長交接，對卸任署長陳家欽（左）說盡好話，對新任署長黃明昭（右）也極度稱讚。(記者潘俊宏／攝影)

台灣內政部警政署前署長陳家欽無預警申請提早退休，自由時報「官我什麼事」節目專訪陳家欽，坦言確有政治力介入，並直接點名內政部長徐國勇介入警察人事。對此，徐國勇今天受訪三度反駁，依法警監以上人事權「權力本來就是內政部長的，我喬什麼？」直言該指控令人不可思議。

徐國勇上午接受媒體堵訪時表示，根據公務人員任用法、警察法和警察人事條例，警察人員是內政部管理，警監以上所有遴任、派任權力，「都在內政部，不在警政署」。

他強調，「警政署長只有建議權，派任仍要經過內政部長同意」，法律非常清楚，法治國家，一切要依法行政。任何行政命令都不能違反法律規定，警察人員人事條例是經過立法院三讀條例，21條規定清楚，警監以上是內政部遴任，警監以下也是內政部遴任，但可以交由直轄市政府遴任。

「我想法律規定這麼清楚」，他強調，他是個法律人，台灣是個法治國家，一切依法，「這權力本來就是內政部長的，我喬什麼？我的東西我還喬？哼，這實在是，令人不可思議。」

針對與陳家欽針對人事案曾有爭執，徐國勇說，也不是爭執，「他有他的建議，我有在整個考量，不是建議就一定要照收，若建議照收，法律規定幹嘛？」他說，部長不是只會蓋章，因為治安的成敗，內政部長要負責任，治安的成敗，行政院長也要負責。

他說，警察人事權，行政院長也有決定、可以指揮內政部，至於遴任之後，「我派了他，遴任後，局長的管理、監督，就是署長來指揮。」

對於行政院長蘇貞昌也有權力，徐國勇補充，「因為院長也要對治安負責」，所以說有什麼意見不合，他要很明白地說，「我們就是在人事上會認為哪個比較適當，會討論。」他說，但討論過程中，就開始說是「爭執」，「我沒必要爭執，權力本來就是我的，有什麼好爭執？」

至於陳耀南案，他再度重申「笑死了，權力是我的，我何必喬我的人事」，緊接著表示，陳耀南在警界45年他們並不熟，當時在討論航警局長人事時，他發現所有警政委員中，陳耀南資格最深，也有資格出去當局長，加上只有陳耀南在航警局待過最久，又曾是航警局保安大隊大隊長，其他警政委員沒人當過。當時還在商量階段，人事根本就還沒簽。

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