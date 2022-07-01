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民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

記者蔡晉宇／台北1日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

年底台北市長選戰受關注，立委蔣萬安、衛福部長陳時中與台北市副市長黃珊珊，可能會是最終對戰組合。綠營人士表示，民進黨原擬定「拉抬黃、抑制蔣」大戰略，讓「三腳督」不至於出現特別弱的一方，使民進黨有利於靠基本盤突圍；不料，近期內部數據顯示，黃聲勢確實上漲，但拉走的綠營票卻也不少，造成陳時中民調再顯著下滑，黨內大感意外。

民進黨人士表示，民進黨要靠「三腳督」平均票源才能贏，此大戰略並沒錯，未來要調整的是細部方針，由於台北市長柯文哲反執政黨的立場明顯，將強化黃珊珊與柯文哲之間的連結，喚起泛綠選民看清黃政治立場的本質，由於離選舉時間尚久，並不擔心「綠營票往黃珊珊去」的一時現象。

近來不管是政論節目、台北市議員王世堅質詢時捧黃珊珊、蔡英文總統陪同黃珊珊訪視台北榮總防疫情形等，背後皆有「捧黃抑蔣」考量。評估民進黨在台北市尚有至少3成5到4成的基本盤，若另外兩組候選人實力平均，就有機會拿下首都。

不過綠營人士說，1994年台北市長選戰時，陳水扁即是在「三腳督」分散票源情況下勝出；但當年趙少康、黃大洲為泛藍陣營，與陳水扁有明顯票源區隔，如今黃珊珊卻出現「藍綠通吃」現象。近期在民進黨運作下，民調更上層樓，卻開始出現吸收綠營選票情況，陳時中民調甚至滑落至第三名，民進黨此戰略恐有錯估情勢，玩火自焚。

民進黨前立委沈富雄表示，黃珊珊陣營打綠，會導致兩種結果，第一，深藍會認為黃珊珊比較厲害，而不支持國民黨參選人蔣萬安，但這部分已達最大化；第二，綠營會認為黃珊珊打得有道理，所以也改為支持黃，而目前後者的效果看起來正在逐漸發酵。

沈富雄分析，黃珊珊聲勢上漲，除了與她本人無政治色彩，被綠營側翼捧高也有關係，因為側翼認為可以因此影響蔣萬安，但沒想到拉到蔣的票並不多，且如果黃之後跟陳時中的支持度拉成平手，反倒是蔣萬安得利。

台北市副市長黃珊珊。(記者林俊良／攝影)
台北市副市長黃珊珊。(記者林俊良／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者侯永全／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者侯永全／攝影)

民進黨 陳時中 民調

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