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陳其邁酸遠來是客 柯志恩直球對決

台灣新聞組╱台北1日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）6月30日與國民黨高雄議會黨團餐敘，會後與所有議員一起亮相，大家高呼柯志恩當選，營造大團結勝選氣勢。(記者劉學聖／攝影)
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）6月30日與國民黨高雄議會黨團餐敘，會後與所有議員一起亮相，大家高呼柯志恩當選，營造大團結勝選氣勢。(記者劉學聖／攝影)

國民黨剛提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，立刻遭攻擊她在美國置產。柯志恩納悶，她先生在美國工作，有房產很正常，不解綠營側翼怎還用20年前的手法攻擊家人？至於陳其邁指「遠來是客」，出身屏東的柯志恩說，屏東在高雄隔壁而已，陳其邁是台南出生、陳菊從宜蘭來的。

對於柯志恩坦言目前的確沒勝算，但三至四個月後形勢是否轉變，就不得而知了。陳其邁表示，目前還是全力拚市政，包括幫農漁民找出路，幫高雄產業轉型來努力招商引資。

「我不怯戰，會直球對決」，柯志恩昨在高雄接受黨秘書長黃健庭坡掛「戰袍」上陣，前副市長葉匡時也陪同出席輔選工作會，30幾位現任議員與參選人出席，士氣高昂。

不過，綠營旋即攻擊她在美國加州聖荷西有兩筆房產，市價百萬美元，質疑「陽光女孩回高雄」，實質卻在美國置產。柯回應，先生在美國科技業工作，家人在美國置產完全合法，在監察院也如實回報，但她不解已經2022年了，側翼怎還用如此的粗糙手法，人身攻擊，把整個選戰陷入這種泥沼，高雄不是要改變？

陳其邁以「遠來是客，歡迎到高雄」的說法，柯志恩說，屏東就在高雄隔壁，陳其邁是台南來的、陳菊是從宜蘭到高雄，很多人都不是在高雄出生，只要愛高雄，願意在高雄好好經營，能把高雄建設好，陳應該也會樂觀其成。

先前因為政見沒有「愛情摩天輪」，引發韓粉不滿切割韓國瑜。；柯志恩表示，摩天輪確實未在她的規畫中，很多政見需重新檢視，若有延續性會保留下來，但絕對不會切割韓國瑜，也會與韓優秀的團隊密切合作，如果韓有意願站台，當然歡迎，他是能吹起千堆雪的人物。

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