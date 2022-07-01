蘇貞昌一句話 台鐵潮州機廠改名揭牌2次

台鐵高雄機廠遷至屏東潮州，行政院長蘇貞昌指廠名不接地氣，台鐵昨揭牌，更名潮州機廠。(記者劉學聖／攝影)

台鐵 高雄機廠搬遷至屏東潮州，6月18日剛舉行啟用典禮，但當天出席典禮的行政院長蘇貞昌說，高雄機廠名不副實、不接地氣，應改為潮州機廠或屏東機廠；就為蘇院長這句話，台鐵昨又舉辦揭牌典禮，由台鐵局長杜微主持，將高雄機廠「正名」為潮州機廠，不到兩周又重新揭牌一次，連台鐵員工都看不下去，直批「拍馬屁」、「多此一舉」。

不僅如此，原本位在台北市的台北機廠早在2013年就搬遷至桃園富岡，這幾年都維持舊稱台北機廠，台鐵也因蘇貞昌這句話，順勢將台北機廠改為富岡機廠，在6月28日率先「正名」揭牌。

有台鐵員工直言，如果要台鐵組織依據現址來改名，那高雄機務段、高雄車班、車勤所高雄分所也都搬到潮州，是否也要一起正名？還說台鐵組織中要改的太多，要改就全改，若只因院長意見而把兩機廠改名，那就是在「拍馬屁、做表面功夫」。

另有台鐵員工說，台鐵人都知道台北機廠已遷到桃園富岡、高雄機廠遷到屏東潮州，改名真是「多此一舉」！他也舉例，新竹機務段也不在新竹，在桃園富岡基地內；台中運務段則位於彰化市，這些機關名稱都是沿用下來、根據組織章程使用的名稱，沒必要一一改名。

另一方面，台鐵即將公司化，昨勞資首次針對公司化子法草案初稿實質協商，但傳出不歡而散，而台鐵局長杜微昨卻忙著南下主持潮州機廠的正名揭牌儀式。台鐵工會事後批評資方態度怠慢、含糊帶過，且提供資料不全，但台鐵卻能在短短兩周時間內，因行政院長蘇貞昌一句「不接地氣」，迅速先後完成富岡和潮州機廠的正名揭牌，難怪挨批。

工會說，若台鐵資方再不拿出誠意，工會恐重啟國定假日不加班計畫，並呼籲下次協商開放直播，讓社會大眾看看台鐵勞資雙方怎麼溝通。台鐵回應，因資產龐雜，資產作價計畫書擬編較耗時，目前積極制定中，完成立即提供工會參考，並無含糊帶過、糊弄之意。