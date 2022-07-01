蘇院長一月三怒 馬屁官場蔓延中

行政院長蘇貞昌。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長蘇貞昌近來連番震怒，日前先是「潮境方舟一號」啟航，被他開訓不該命名「方舟」，宛如大洪水 時代逃命船；看到漁港老舊漁船長出樹，更氣得當場變臉，隔天漁業署立刻派人砍樹。如今台鐵 高雄機廠也在蘇院長一聲令下「正名」。在蘇內閣「大院長、小部長」時代，馬屁文化正在蔓延。

蘇貞昌近來連番震怒，基層敢怒不敢言，他上月初到基隆國際海洋科技博物館 「潮境方舟一號」啟航儀式，當場開訓別亂取名為「方舟」，還稱該名「宛如大洪水時代逃命的船」。

蘇貞昌自誇很會取名，像他禿頭，就幫自己取名「電火球」，並稱該船應稱為「基隆」或「八斗子」。但事實上，諾亞方舟出自聖經「創世紀」，方舟是依據上帝旨意打造並拯救許多動物，帶有「希望」與「願景」寓意；「潮境」是海洋科學專有名詞，象徵生生不息的活力與資源。只是蘇院長只在意「接不接地氣」、有沒有選票，既不理解上帝，也從不尊重科學。

隔五天，蘇貞昌視察埔鹽漁港，看到岸邊有老舊漁船、長出好幾棵樹，立刻變臉，主管機關漁業署也在隔天立刻派人把樹全砍掉。但為什麼漁船會長樹？腐朽荒謬的背後有多少行政瀆職和貪贜枉法的故事，也不凡是好稱「大」的光頭院長關心的問題。

蘇貞昌一個月內三度震怒，第三次是台鐵高雄機廠搬遷至屏東潮州，蘇貞昌稱高雄機廠「名不副實、不接地氣」，台鐵為此不到兩周又重新揭牌一次，「正名」為潮州機廠。

從方舟、砍樹到機廠，皆是不明就裡、捨本逐末又虛有其表，主管機關卻膽戰心驚立刻「改革」。蘇貞昌任內大刀變革，大小人事早已一把抓，力挺保護自家人的情況，如今內閣早已是「以蘇為尊」，當閣員從順從變迎合時，唯命是從的馬屁文化自然也是蘇內閣官場生存的必修課。