黑白集／賣掉孫中山 民進黨就愛消費前人

綠委蔡易餘曾說，他老爸蔡啟芳是「幹話之王」；其實他早就青出於藍。立法院議場內的國父遺像因破了個洞必須修補，這老兄竟去函立院秘書處建議拿去拍賣，說孫中山是國民黨 總理，卻被其徒孫以水杯當武器攻擊而破損；如此駭人聽聞，定可賣出高價。這不是幹話，什麼是幹話？

照這邏輯，蔡易餘當初公開稱自己的老爸是幹話王，倒該去申請一下金氏世界紀錄，畢竟羞辱父親更驚世駭俗多了！蔡啟芳如今只剩幹話王的封號供世人瞻仰，蔡易餘也算惠爹良多。

孫中山是做大事的人，豈會為區區畫像破損而惱怒？他真要惱怒，也是惱怒他肇建的中華民國 已成了掩護台獨的空殼；他真要忿恨，也是忿恨他五權構建的立法院，已沉淪到修法幫一名貪腐總統脫罪的地步。

蔡易餘這個動作，當然不是為孫中山伸冤，反倒是故意要羞辱國父，一併否定中華民國。就這點言，蔡易餘倒繼承了蔡啟芳的志向。但兩年前，他提案要刪除憲法的統一條文，最後卻龜縮了，首鼠兩端只夠跑龍套。

民進黨 最卑劣的，就是愛消費前人，忽而拆蔣廟，忽而賣孫像。蔡易餘要賣孫中山畫像，不過是換回一些孫中山鈔票花花；同樣的，民進黨成天罵中華民國，卻躲在中華民國的餘蔭下吃香喝辣。國父十次革命，好歹想著百姓；而民進黨在想什麼？