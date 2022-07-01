政院補貼租金300億 藍委批：選前大撒幣

院長很忙 內政部舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，行政院長蘇貞昌親自說明。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長蘇貞昌6月30日親自宣布，「300億中央擴大租金 補貼專案」開放申請，預估受惠人數達50萬戶。蘇揆強調，此重大新政策有金額最龐大、資格最寬、戶數最多、手續最方便、房東 也雙贏等五大亮點。藍委則批民進黨 在選前另類政策買票，改善租屋市場體質須對症下藥。

全台房租高漲，行政院3月底拍板「300億中央擴大租金補貼專案」，昨起開放申請，預計9月核定新戶資格、10月統一撥款。每月平均所得為各地最低生活費金額三倍以下即可申請，如北市每月5萬6046元以下、新北4萬7400元以下；頂樓加蓋也可申請。

新制為期四年，房客申請無須房東同意，申請過後，房東自動成為「公益出租人」，享房屋稅、地價稅、綜所稅等稅負優惠。補貼依所在縣市，每戶每月2000到8000元，單身青年、新婚家庭、經濟弱勢等另有加碼。

針對媒體詢問有些房東長期逃稅且擔心被抓，內政部次長花敬群表示，租屋補貼不是要懲罰房東，實務上財政部不會追討房東過去未報稅欠款，希望藉由申報讓租屋市場透明和健全。

不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗直言，補貼並非長久之計，根本上來說整個租賃市場應該透明化，包括實價登錄、交易資訊以及清查房東有沒有如實報稅，因為實務上租屋族財力相對弱勢，許多房東不僅沒報稅，還可以找理由漲租、甚至要求搬遷，所以財政部等部會應負起責任，調查擁房大戶和租屋黑市，讓租賃市場資訊公開。

國民黨立委賴士葆則批評，租金補貼就是民進黨另類政策買票，他當然也支持減輕租屋族負擔，但如果民進黨是每年都做，那他沒話說，可民進黨偏偏只選在年底大選前「大撒幣」。