專責機構控制網路言論？NCC挨轟捐25億養「綠色網軍」

NCC通過「數位中介服務法草案」，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書、YouTube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）前天公告「數位中介服務法」草案，草案規範對象分成五大類型，包括臉書、YouTube等都可能納管，如果違反相關義務將開罰，並規畫捐助25億（台幣，下同，約8336萬美元）成立專責機構，建立平台協助通知數位平台下架違法內容。在野黨立委批評，蔡政府分明是要捐助25億養綠色網軍，並抨擊民進黨 是為了年底選舉要控制言論。

中央社報導，根據草案內容，在違法內容處理部分，可以分成兩種模式，第一是個人模式，也設計有認證舉報者機制。

第二是政府模式，部會機關可以透過向法院聲請資訊限制令或是緊急限制令方式，由法院來裁定是否核發限制令；若法院裁定前，相關主管機關認定資訊為謠言或不實訊息且違法，可以向平台要求把資訊暫時加註警示處分（並非下架）。後續如果法院核發限制令，平台業者再配合辦理下架違法內容。

根據草案，NCC另外規畫捐助25億成立專責機構，性質為財團法人，也會設置維運基金，引入公民團體、學者專家、政府機關、平台業者等共同參與，採公私協力形式。NCC發言人翁柏宗表示，NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情 資訊可能是衛福部所管。

另據台北中國時報報導，NCC打算花25億成立財團法人作為處理假訊息的事業專責機構，民眾黨立委蔡壁如質疑，成立財團法人的目的為何？難道民進黨為了年底選舉，要控制言論，打壓異己，所以急著推動「數位中介服務法」立法，讓大家閉嘴不敢講話，帶頭控制輿論不用受監督？

國民黨 立委鄭麗文也痛批，這分明就是捐助25億養一堆綠色網軍，難道成立網路治理財團法人只是為了選舉？鄭麗文表示，究竟是否散播假消息，應該交由法院判決，憑什麼濫用政權限制人民言論？