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冷眼集／選舉快到才納管網路平台 NCC的司馬昭之心

聯合新聞網「重磅快評」
國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過「數位中介服務法草案」，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括YouTube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。(路透)
國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過「數位中介服務法草案」，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括YouTube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。(路透)

國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過「數位中介服務法草案」，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書YouTube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。在距離年底大選只剩不到半年，2024總統、立委大選也將隨之而來的此刻，NCC此刻推動立法，可說司馬昭之心，路人皆知。

此草案爭議最大的關鍵點，在於要求業者必須建立通知及回應機制，如果政府單位認為網路言論有違法情況，可向法院聲請「資訊限制令」，移除或限制該違法內容接取；在法院裁定前認定謠言或不實，則可「暫時加註警示處分」。

雖然NCC表示，並沒有增加或改變對網路「違法內容」的定義，NCC也不會認定什麼是違法內容，不會命令業者下架，而是「介接各部會主管，認定內容是否違法」；但所謂各部會主管，不就是掌握權力、理應接受民意監督的各政府單位？在訂有鉅額罰則和「商人不得罪政府」的情況下，平台業者有多少勇氣抵抗政府的「不實謠言」指控？這個法案，毫無疑問，就是給了政府一把尚方寶劍，對於網路言論掌握了生殺大權。

法案一出，果然引發網路社群和業者的高度反彈。除了內容問題，包括NCC在內的蔡政府長期以來素行不良，也是關鍵因素。過去幾年，NCC早已拋棄自己作為「獨立機關」的本分，在中天撤照等事件上展露無疑；而蔡政府上下挾權力對於其認定的「不實訊息」濫訴、濫訟、濫罰情況，更是數不勝數，甚至連無關事實陳述的網路評論，也遭致提告。這樣的武器落到蔡政府手中，會有何結果，可想而知。

更令人質疑的是，納管網路平台的法案爭論許久，爭議始終未曾消除，NCC卻在此時強推，急迫性何在？從政治角度理解，就讓人恍然大悟。以此法案的立法程序來看，在公告60天後，NCC、行政院會通過，就可送入立院進行立法。換言之，只要蔡政府上下齊心同力，就算加上協商「冷凍期」，也可能在10月完成立法，恰好趕上年底九合一大選。

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