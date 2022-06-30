國民黨突襲徵召謝福弘戰苗栗 鍾東錦：參選到底

國民黨中常會徵召前農田水利會苗栗管理處長謝福弘（中）參選苗栗縣長，主席朱立倫（左）舉起手，連同黨內出席代表喊當選。（記者曾原信／攝影）

國民黨 中常會昨天徵召提名 高雄市長參選人柯志恩、苗栗縣長參選人謝福弘，黨內仍面臨整合難題。前農田水利會苗栗管理處長謝福弘表示，國民黨沒有分裂本錢，他將全力以赴勝選，也會盡最大努力與苗栗縣議長鍾東錦溝通。

對鍾東錦表態參選到底，謝福弘昨說，這是假設性問題，「我不是哆啦Ａ夢，沒有時光機可以預測未來，我無法回答」。但他呼籲，國民黨沒分裂本錢，大家要團結一致。謝說他會先連絡鍾旁邊的朋友；據了解，他最快今天就會去拜訪鍾東錦。

黨主席朱立倫表示，徵詢前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻與現任苗栗縣長徐耀昌，三人都強力推薦謝參選。

鍾東錦昨說，對黨中央提名「遺憾」，他將參選到底，感謝朱立倫明快地為苗栗亂局畫下休止符；黨中央再次以突襲形式提名參選人，但不管對手是兩人或三人，是黨內還是黨外，他不會口出惡言攻擊，會高舉並揮舞藍軍旗幟找回藍軍榮耀。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，苗栗是民進黨超艱困選區，會按節奏一步一腳印努力。時代力量縣長參選人宋國鼎則說無感，國民黨在苗栗一黨獨大及派系遺毒再現，只會讓更多深藍選民失望。

至於柯志恩稱她不會提高雄市前市長韓國瑜 的「愛情摩天輪」，被質疑切割，柯昨說，她希望政見能更細緻發展，才是未來的主軸。柯志恩說，政見中不會有這麼創新的「愛情摩天輪」；當初韓國瑜想要兌現政見時遭到一些阻撓，導致無法好好建設，她希望在既有的硬體下，能夠更細緻發展，這才是她未來的主軸。

不過，柯志恩前天受訪內容確實引發韓團隊反彈。據了解，柯志恩新聞一出來，立即被分享到韓團隊群組，前副市長李四川表達不滿，批評這是貶低別人來成就自己，所以國民黨才會被瞧不起；前副市長葉匡時也說，重點在藍營是否能團結，而非顧盼自雄。