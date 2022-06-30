新聞評論／虎頭蛇尾的陳時中 首都市民怎能信任？

英系支持的陳時中（左）與正國會頭人林佳龍（右）積極爭取代表民進黨出戰台北市長選舉，雙方競爭檯面化。（本報資料照片）

民進黨北三都提名漸告底定，衛福部長陳時中 被鎖定參選台北市長，一如蔡總統一直以來的規畫。但先前規畫他參選，是在「加零」時期，當時陳時中看似指揮若定，具政治魅力。如今台灣防疫 落至全球後段班，每天仍有數萬人確診，陳時中卻選在這樣的高峰「落跑」；這是他官癮太大，還是責任感太稀薄？虎頭蛇尾的陳時中，能讓台北市民相信他是個稱職的市長嗎？

陳時中有意參選市長，與其說是蔡英文強行徵召，不如說他自己意願強烈，去年起心動念不斷部署。今年3月疫情 還算太平時，陳時中已開始跑起選舉行程，出席各種與防疫無關的聚會。在某些場合，相熟的醫藥業者甚至當面對他直呼「市長好」，陳時中顯然也很享受這樣提前的祝福。直到4月上旬Omicron疫情延燒，全台數萬人遭到隔離，陳時中還在一邊跑他的選舉行程，顯得心不在焉。

也因此，四月的疫情在缺兒童疫苗、缺快篩試劑、缺治療藥物中爆發，包括許多防疫規範來不及調整，中央與地方因見解差異而彼此齟齬，乃致各地篩檢大排長龍致措手不及；陳時中身為指揮官，在在難辭其咎。

但比起先前的心不在焉，陳時中最近在疫情高峰中悄悄抽身落跑的姿態，即更令人反胃。在6月11日的記者會上，他聲稱疫情已「漸趨穩定」、且重大政策都已宣布，叫停次日記者會；次日，便因「確診」而神隱。解除隔離後，他又以「快篩仍陽」，繼續把指揮中心的職務丟在一旁。

事實上，陳時中11日以「疫情穩定」叫停記者會時，當天全台確診數是7萬9600人，死亡數為211人，中重症增加446人。試想，一天將近8萬人確診的疫情，陳時中竟能稱之為「穩定」，人們即不難想像，他棄守指揮官之職轉戰首都市長的欲望有多麼強烈了。一個心不在此的指揮官，對台灣的防疫恐怕也發揮不了任何積極作用。從這點看，陳時中確應早日辭掉指揮官職務，專心參選，這才符合政治人物的責任倫理；而不致一再剝削同事的血汗，又搶光他們的功勞。

但以陳時中之工於盤計，他分明已閃退了半個身子，卻非要保留著指揮官頭銜，當然是有原因的。周二的記者會上，陳時中突然現身，談的不是疫情，而是大談大陸在台灣出口白帶魚和竹筴魚包裝驗出新冠病毒的議題。他一邊反嗆中國大陸禁止台灣出口並不合理，一邊向漁民示好，聲稱政府一定當他們的後盾。把防疫記者會當成政治表態的舞台，正是陳時中「腳踏兩條船」的目的所在，也顯示他是個典型的機會主義者。

問題是，把防疫記者會當政治表演舞台，談的卻是農委會的政務，陳時中未免撈過界太遠。尤其，他根本未弄清楚事實，對岸只是「暫停」白帶魚及竹筴魚進口一周，而非「禁止進口」；經他一攪和，事態可能更惡化。事實上，大陸一年多來曾在巴西及紐西蘭進口牛肉、厄瓜多冷凍蝦、印度魚肉等包裝上驗出新冠病毒，或許它過度反應，卻不是專門針對台灣產品而來。陳時中此際出手反擊，恐怕不是在幫漁民解套，而是在累積反中資本以利選情。

陳時中領導的衛福部，僚氣薰天，把專業推到其次。他領導的指揮中心，成了攻伐地方和異己的基地，把民眾的健康拋在一邊。如今，他要利用自己先前的「順時中」威望，躍向台北市長的舞台；但在疫情嚴峻之際，如此虎頭蛇尾的轉枱，恐怕只會招致首都市民的鄙夷。