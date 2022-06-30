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竹筴魚事件嗆中 陳時中駁參選起手式

台灣新聞組／台北30日電
陳時中29日在疫情記者會上反駁，「沒有政治解讀，我是要還漁民清白」，他質疑，「是否他們（中國）自己包裝取樣時，感控沒做好，把病毒留在上面。」（圖：指揮中心提供）
陳時中29日在疫情記者會上反駁，「沒有政治解讀，我是要還漁民清白」，他質疑，「是否他們（中國）自己包裝取樣時，感控沒做好，把病毒留在上面。」（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日突然現身，針對中國大陸針對台灣竹筴魚的禁止輸入提出質疑，強調台灣方面也有進行相關採檢都沒有驗出新冠病毒。此舉被外界視作「政治舉動」，29日疫情記者會上也被問及相關評論，陳時中說，是為了要還漁民清白，更直接質疑，「是否他們（中國）自己包裝取樣時，感控沒做好，把病毒留在上面。」

陳時中昨日下午3時40分左右突然出現在疾管署記者室。他回應大陸聲稱驗出新冠病毒，因此禁止台灣白帶魚接著是竹莢魚，認為這類無端指控極其不當。世界各國僅大陸特別有這樣針對冷凍食品外包裝檢驗新冠病毒，其他各國都沒有，但台灣出口端檢驗沒有病毒。

陳批評中方被外界解讀為「參選起手式」，對此陳29日在疫情記者會上先是反駁，「沒有政治解讀，我是要還漁民清白。」台灣方面在採驗時，很清楚看到是沒有驗出新冠病毒的案例，國際上、台灣都沒有。

「是否他們自己包裝取樣時，感控沒做好，把病毒留在上面？」陳時中也提出他的質疑，因為台灣方面都沒有驗出大陸所說的新冠病毒情況，「若有些國家一直拿這些當貿易障礙，就要提出更多證據。」

同時，藍營人士批評陳時中7月參選前應先把黑心快篩的爭議處理好。陳時中對此則回說，這是行政上的問題，跟選舉無關，如何執行清楚、順遂，大家認為有疑慮、弊端，本來就都應該要去釐清、處理，「這是本來就應該要做的，跟選舉無關。」

陳時中 疫情

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