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蘇貞昌疑強勢主導 高雄市警局長黃明昭接警政署長

台灣新聞組╱台北30日電
高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，他表示會全力以赴維護社會治安。(記者劉學聖／攝影)
高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，他表示會全力以赴維護社會治安。(記者劉學聖／攝影)

警政署長陳家欽申請提前退休，行政院昨天批准高雄市警察局長黃明昭升任署長，今天到任。黃明昭被認為是行政院長蘇貞昌人馬，警界解讀他會出線是蘇貞昌強勢主導，但政院官員表示，警政署長人事案涉及國安，由蘇貞昌與蔡英文總統兩人共同決定。

黃明昭昨天表示，境外勢力及資金介入選舉、利用假訊息干擾選舉及防止選舉暴力是他上任後首要面對工作，對於被貼上蘇貞昌人馬標籤，他說，「警察是國家的警察，沒分黨派，沒分誰是誰的人，都是為國家做事。」他獲拔擢是鼓舞士氣的好方法。

警大前教授、國民黨立委葉毓蘭表示，民進黨把警察首長人事安排視為選戰的超前部署；國民黨立委李德維說，外界對黃明昭出任警政署長總覺得是蘇貞昌介入很深，黃當署長就像是「坐直達車」。

新任警政署長黃明昭從刑警出身，在警界是事必躬親的「工作狂」，高雄市長陳其邁肯定黃明昭在高雄的表現，他說黃明昭一年多來以警察局為家，「曾凌晨3點傳訊黃，他都馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡覺」。

黃明昭是警察大學51期畢業，2018年從刑事局副局長調任基隆市警察局長，「超車」比他資深的另名副局長呂春長，隔年1月升警政署警政委員代理刑事局長，同年3月真除。去年1月，黃明昭從刑事局長調高雄市警察局長，上任僅半年的局長劉柏良回鍋任副署長，震撼警界。警界普遍認為，異動背後牽涉政治角力，蘇貞昌是在幫黃明昭「趕進度、補資歷」。

警政高層分析，黃接掌大位將壓縮45至50期「學長」升遷空間，加速警界新陳代謝，頗有世代交替意味，但也破壞警界倫理，顯露政治介入警察人事專業。

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