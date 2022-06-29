藍綠爭桃園 新民調：林智堅29%、張善政27%

本報系聯合報最新民調發現，民進黨桃園市長參選人林智堅以29%的支持度，領先國民黨參選人張善政（圖）的27%、民眾黨參選人賴香伶的5%。(本報資料照片)

疫情 趨緩，選情升溫，本報系聯合報針對年底選舉關鍵選區進行系列民調。最新桃園市長選情調查發現戰況膠著，林智堅獲2成9選民支持，2成7力挺張善政，平分秋色；不過，2成9選民看好林智堅可望接棒鄭文燦，比率高於張善政的2成1。

年底桃園市長選戰，藍綠白3方爭霸，國民黨 徵召行政院前院長張善政角逐市長寶座，民進黨 徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，民眾黨則推出立委賴香伶征戰。

調查發現，若明天投票，有2成9選民支持林智堅，2成7屬意張善政，雙方差距在抽樣誤差範圍內，選情呈現55波的局面；賴香伶在藍綠兩大政黨夾殺下，選票仍待開拓，支持度5%。由於仍有3成8選民未決定支持意向，未來選情仍有相當變化空間。

交叉分析發現，林智堅較獲女性選民青睞，以2成9支持度領先張善政的2成3；兩人在男性選民中旗鼓相當，3成2挺張，2成9擁林。從年齡差異來看，林智堅在40歲以下選民較占優勢，以3成支持度領先張11個百分點；張善政則在60歲以上選民中較占上風，以3成1支持度超前林7個百分點；至於40至59歲選民中，兩人不分高下，支持度都在3成3左右。

政黨傾向差異方面，林智堅獲得7成6民進黨支持者力挺，張善政則有6成9國民黨支持者青睞；民眾黨支持者雖有2成6擁護賴香伶，但支持度不及張善政的4成9；至於中立選民中，2成3挺林，2成擁張，5成4仍在觀望中。

藍綠雙方支持度雖難分高下，但從勝選機會來看，有2成9選民預期林智堅可望接棒鄭文燦，2成1覺得張善政當選希望較大，1%看好賴香伶勝出，5成選民無法判斷。

調查也發現，年底任期即將屆滿的桃園市長鄭文燦，施政表現獲得7成3選民肯定，僅1成4不滿意。分析顯示，滿意鄭文燦施政的選民，3成8挺林，2成3擁張；不滿意鄭文燦施政的選民，則有5成5挺張，僅9%擁林。

只是，桃園市選情雖緊繃，但選民對選舉結果有極大距離感。近6成選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅2成2覺得有一些影響，1成1認為影響很大。

這次調查於6月23日至26日晚間進行，成功訪問了1074位設籍桃園市的成年民眾，另有152人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查以桃園市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據桃園市成年民眾之性別及年齡結構進行加權。