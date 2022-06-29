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柯志恩戰高雄沒錢沒人 藍將主打空戰

台灣新聞組／高雄29日電
國民黨智庫執行長柯志恩。(本報資料照片)
國民黨智庫執行長柯志恩。(本報資料照片)

國民黨中常會今天預定徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長。柯志恩表示，她現在沒錢沒人，但當年她主持電視旅遊節目，也是帶著三個人跑遍全世界，她當主持人還要扛腳架；接下來選戰，就算只帶著幾個人跑，也大有可為。她已經有未來操盤手的腹案人選，不是傳統的國民黨操盤手，選戰策略，將會以空戰為主。

柯志恩指出，她參選高雄明朗化，是在朱立倫訪美後，所以起步算比較晚，現階段還沒有跑完高雄，目前只重點式的拜會了一些地方人士。她和前高雄市長韓國瑜是不同類型的人，現在高雄的情況也和四年前不一樣，因為如此，她才可以用自己的打法打選戰。高雄市前副市長葉匡時說，韓團隊、王金平院長系統組織能量都是重要奧援，「柯志恩不會是一個人，很多人會來幫忙！」

國民黨今宣布智庫執行長柯志恩參選高雄市長，綠營「磨刀霍霍」，昨猛攻柯志恩口誤把高雄衛武營說成「大武營」，柯志恩親上火線回應，她說得不夠精準、口誤，但不需要過度放大打口水戰，只要「市政議題歡迎指教」。

在其他縣市長人選方面，苗栗持續溝通；澎湖縣長賴峰偉爭取連任，但副議長陳雙全也想參選，黨中央仍在協調；連江因為有副縣長王忠銘、地政局前局長曹爾元角逐，依過去慣例開放競選。嘉義縣方面，雲林縣農業處前處長吳芳銘原本已與國民黨談妥以無黨籍參選，因酒駕事件退出，但仍在國民黨口袋名單。其餘新北、台中的連任提名，則會最後處理。

國民黨 提名 王金平

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