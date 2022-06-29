桃園藍綠白鳴槍 林智堅、張善政、賴香伶各有考驗

桃園市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報系聯合報桃園市長參選人民調 ，藍綠伯仲之間，白有成長空間，三張好牌未來是否禁得起考驗，各有觀察指標。林智堅有請辭新竹市長這關要過，政績也非固若金湯；張善政苦等國民黨 整合團結拉抬氣勢，還要博取基層信任；賴香伶支持度能否提升，端看柯文哲 出手結果。

形象如偶像的新竹市長林智堅，三人中年紀最輕，獲桃園女性和年輕選民青睞不意外，推副市長沈慧虹接棒，主打桃竹「智慧連線」也有政績優勢，但新竹市長沒做滿就到桃園選舉畢竟落人話柄，藍白陣營絕不可能輕易放過，在新竹政績也非毫無被挑戰的空間，立委高虹安就曾質疑竹市長照二點零涵蓋率只有一半。

正式投入桃園選戰後，林智堅可望發揮個人特質和爆發力等優勢，搭配桃園市長鄭文燦領軍的「桃園隊」雄厚行政資源，士氣如虹可以預見，但面對未來各層面的高度檢驗，能否順利接棒市政，有待觀察。

張善政在「提名之亂」中橫空出世，堅守「必須低姿態」策略，長達一個月只公開少數行程，曝光度大減而影響支持度已是預期，且國民黨遲未展現整合成功態勢，拖累鞏固政黨基本盤的民調表現。

國民黨對未來整合大方向有共識，最後幾塊拼圖會逐漸湊齊，但除了和時間賽跑，張善政惡補市政之餘必須提出更宏觀願景，說服廣大市民接受市政領航員換手的訴求。況且，鄭文燦比任何人都知道地方在意的「眉角」，能嘲笑朱立倫過時、掩護林智堅不足，張陣營也得適度和基層溝通妥協才行。

民眾黨賴香伶競選行程少，但卻不能忽視「主帥」黨主席柯文哲還沒對桃園藍綠大力開砲，未來當話題焦點轉移時，賴的支持度或許有機會走揚，也可能變成藍綠對決下的關鍵勝負變數。

下屆桃園市長藍綠白人選都是「空降」，和許多傳統支持在地人選的選民仍有距離感，三成八選民未表態或可說明這個現象。尤其，桃園選民結構複雜，地方勢力、宗親、族群都有影響選情的能力，待三軍悉數就位、全力開戰，選情才會更明朗。