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不再提首重防疫 綠營切換選戰模式

記者 蔡晉宇
民進黨主席蔡英文28日在總統官邸召開「選舉對策委員會」，傍晚時許多車輛進出官邸。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨主席蔡英文28日在總統官邸召開「選舉對策委員會」，傍晚時許多車輛進出官邸。(記者潘俊宏／攝影)

行政院長蘇貞昌日前說要一起打贏這場「防疫的選戰」，看似失言，卻一語成讖。台灣疫情雖趨於穩定，每日確診仍上萬，單日死亡數屢破百；但執政的民進黨縣市長提名列車已然復駛，防疫指揮官陳時中一番「來得及搭火車就上」，更猶如已站在月台上即將出發。

黨機器為選舉開始熱機，從黨主席蔡英文召開選對會的聲明變化，就可看出清晰脈絡。在過去幾次選對會，蔡英文總是會表示，防疫是當前最重要工作，以消弭外界「只拚選舉，不顧防疫」的疑慮。甚至直到本月提名新竹市長林智堅時，蔡仍提及這點。但昨天聲明裡，「首重防疫」的字眼不見了，只剩對提名的背景陳述，切換為選舉模式的潛台詞，呼之欲出。

對於選舉，民進黨向來熟稔節奏掌握。政治上「解封」之後，下一步即為清理戰場。疫情的戰場上，陳時中不再固定列席防疫記者會；民生議題的戰場上，搶在離年底還有半年時間調漲電價，著眼點無非也是希望民怨引爆在可控範圍內，不會波及年底選情。

但在民眾仍緊戴口罩之時，民進黨率先政治解封，一般人民不知作何感想。以新竹市為例，市長即將轉戰桃園，副市長也將辭職參選，大家都在忙選舉，誰又會真注意到市政延續，為防疫把關呢？

不只地方如此，全國最高行政首長巡視地方，腦袋裡想的也只有選戰，因此「防疫」、「選戰」傻傻分不清楚。

中央疫情指揮中心指揮官眼看有防疫紅利，就起心動念要出來選舉，暴露出的共同點是一切政治利益掛帥。蔡政府將開啟選戰模式，人民是否埋單，手上的選票將會給出答案。

防疫 提名 疫情

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