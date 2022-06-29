雙北深水區 林佳龍成綠營布局關鍵

交通部前部長林佳龍。(本報資料照片)

民進黨 布局年底選戰，將進入最後關頭的台北市、新北市深水區。民進黨人士表示，雙北首長提名 ，交通部前部長林佳龍是關鍵人物，若其動向塵埃落定，提名結果就呼之欲出。雖然林佳龍志在爭取參選台北市長，但黨內高層仍較希望他能轉戰新北市，且持續等待中。

林佳龍昨晚也再度發出公開聲明重申無意參選新北；評估當前已接近最後的攤牌時刻，若確定空降不成，立委羅致政將是黨內一致有共識的人選。

民進黨主席蔡英文 昨在總統官邸召開「選舉對策委員會」，會中拍板提名立委黃秀芳參選彰化縣長，總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長。

雖雙北仍未定案，但黨內人士指出，蔡英文對新北市等待「空降強棒」的大限將至，近期會再召開選對會，若潛在人選仍無意願，羅致政出線機會高；台北市長部分，儘管林佳龍極力爭取，但仍朝提名衛福部長陳時中方向發展，預計若疫情許可，可望在7月17日全代會前完成提名。

黨內人士表示，雖然高層希望林佳龍轉戰新北市，但林本人多次公開聲明並無意願，也因此才有後來其他「空降強棒」包括內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安等，陸續被點名參選新北市長，黨內人士表示，此態勢已維持一段時間，但其他被點名的空降人選同樣無意願。

派系人士指出，台北市提名同樣進入最後階段，若林佳龍確定其意向無轉圜空間，黨主席徵詢作業將正式展開，陳時中出線機會高，派系內已有相關選戰構想，但一切仍待正式提名。

派系人士提到，民進黨內講求派系平衡，林佳龍為黨內「正國會」實質領袖，若其在年底雙北選戰皆非參選人，如何平衡正國會勢力，甚至林的角色定位，將會是蔡主席的一大課題。

昨天拍板提名彰化縣長人選部分，蔡英文肯定有意爭取者魏明谷、邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績，但經選對會整體布局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為提名黃秀芳，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

嘉義市部分，蔡英文表示，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量；經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召李俊俋為嘉義市長參選人，與王美惠立委強強相加，翻轉嘉義市、服務好鄉親。

此外，民進黨高層規畫由總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。Kolas昨天表示，花東很艱困，但艱困不代表不可能，只要有對的人、在對的時間、做對的事，大家團結，的確有可能在非常艱困選區，開出非常豐富美麗花朵。劉櫂豪說，如果年底與Kolas要承擔責任，相信會共同攜手承擔。