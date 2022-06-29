黃珊珊拿20%就是民進黨當選？蔣萬安：謝謝郝市長提點

國民黨台北市長參選人蔣萬安29日出席中華民國露營協會「世界露營日」活動受訪。記者楊正海／攝影

前台北市長郝龍斌昨天在網路節目「有話郝說」中指出，年底市長選舉「三腳督」，若台北市副市長黃珊珊能拿到20%的選票，那大概就是民進黨 候選人當選。對此，國民黨 台北市長參選人蔣萬安受訪指出，郝龍斌前市長的建議跟提點，他非常感謝，都會放在心上。

蔣萬安指出，郝市長一直以來都是台北市選舉的前輩，都給他很多的建議跟提點。至於市政問題，也謝謝郝市長的提點，其實在很多市政議題上，他和團隊都有完整的藍圖，也有堅實的團隊，接下來都會一一跟市民說明。

蔣萬安指出，這段期間也在跟所有市民朋友、地方基層的里長、各領域的意見領袖持續傾聽提出最符合市民需求的政見，要和所有的台北市民共組「台北隊」，成為未來推動市政的後盾，讓台北市能夠站上國際一流大城市行列。

蔣萬安上午出席中華民國 露營協會「世界露營日」活動，媒體問他是否在搶攻年輕選票？蔣萬安指出，其實沒有想那麼多，最主要就是參與活動，而且推廣活動所希望發揚的宗旨和精神，讓大家一起都可以走出戶外，共同享受大自然親近大自然。

蔣萬安說，現正積極爭取2005年的世界露營大會能夠在台灣舉辦，也希望能夠推廣露營的活動，現在常態性在台灣露營的人口數也已經來到了200萬人，露營已經不再像過去觀念裡面的迎新宿營或是一些營隊，變成是台灣民眾的日常一個新休閒，今天很高興來參加活動，同時也推廣環保、環保永續的概念。