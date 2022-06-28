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國防部：國安會「插手統帥權」說法 並非事實

記者洪哲政／台北28日電
蔡總統出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，國安會副秘書長陳文政陪同，但保持距離，在國防部長邱國正及參謀總長陳寶餘身後。(圖/讀者提供)
蔡總統出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，國安會副秘書長陳文政陪同，但保持距離，在國防部長邱國正及參謀總長陳寶餘身後。(圖/讀者提供)

國防部上午表示，國安會與國防部，皆為國安團隊的重要分子，「一個團隊、一個目標」，今有報導所謂國安會「插手統帥權」說法無端，並非事實。

蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，由國安會副秘書長陳文政陪同，但陳始終與統帥保持距離，位置在國防部長邱國正及參謀總長陳寶餘背後。

「中國時報」報導，依《國安會組織法》，國安會是總統的幕僚角色，與國防部並無上下隸屬關係，國安會不能指揮國防部，歷任總統從李登輝、陳水扁到馬英九都是這樣運作，唯獨蔡英文時代，有關國安會逾權之說，從未斷過。

但國防部今表示，媒體報導與事實不符。依台灣國防體制，總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部長，由部長命令參謀總長指揮執行。總統為決定國家安全有關之國防大政方針，或為因應國防重大緊急情勢，得召開國家安全會議。

國防部表示，國安會與國防部，皆為國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「插手統帥權」說法無端，並非事實。

國防部呼籲相關媒體進行報導前，應善盡查證之責，並謹守社會公器分寸，避免影響大眾視聽。

國防部 中華民國 馬英九

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