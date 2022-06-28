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黑白集／林智堅選桃園 民進黨一個落跑 各自表述

黑白集
新竹市長林智堅獲民進黨徵召選桃園市長，之後將辭去市長職務。(本報資料照片)
新竹市長林智堅獲民進黨徵召選桃園市長，之後將辭去市長職務。(本報資料照片)

上次總統大選，綠營痛批韓國瑜「落跑」；這次選舉，民進黨則對「落跑」做出合理化解釋。並不是民進黨突然想通，而是這次落跑的，是民進黨自己人。

林智堅曾說「無意參選」桃園市長，會「做好做滿」新竹市長，突然華麗轉身，將請辭跑到桃園參選。其副市長沈慧虹，也將辭職參選新竹市長，形成「正副市長同時落跑」的現象。下一個是陳時中，可能請辭衛福部長及防疫指揮官，參選台北市長，前仆後繼落跑。

民進黨再度發揮口才，為林智堅落跑解套。有的說他政績好，有的說他規畫的建設已發包，不算落跑。問題是，政績好壞、發不發包都不是正當理由，不足以解釋他違背對選民的政治承諾，更無法自證「昨非今是」。

黃珊珊對是否辭職參選則忸怩以對。柯文哲為其解套，說在工作中爭取認同，最後再請假參選，也算「新選舉模式」。這看似為「帶職參選」找正當性，實則是藉口「不落跑」為「濫用行政資源選舉」找基礎。4年前，柯文哲以市長爭取連任，自無須請辭；但黃珊珊難道是爭取「連任副市長」？

林智堅請辭參選是礙於法規，因此找盡理由為「落跑」開脫；黃珊珊必須「帶職參選」，是唯恐失去既有行政優勢，所以用「不落跑」自辯。兩者都是政客話術，今昔對照，令人啞然失笑！

民進黨 柯文哲 陳時中

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