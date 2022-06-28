新聞眼／阿中阿龍相爭 映照後小英時代刀光劍影

英系支持的陳時中（左）與正國會頭人林佳龍（右）積極爭取代表民進黨出戰台北市長選舉，雙方競爭檯面化。(本報資料照片)

蔡英文總統的第2個任期只剩不到兩年，「後小英時代」幾個字頻頻見諸媒體，民進黨台北市長提名 局勢混沌，陳時中 及林佳龍相爭不下，就在林佳龍上電台暢談民調 大勝陳時中之際，陳時中開始缺席疫情記者會，並傳出競辦都找好了。圖窮匕現之際，陳林出招，映照著派系相爭的刀光劍影，也是後小英時代的真實寫照。

為了選台北市長，衛福部長陳時中一直在尋找退場時機，有「假日效應」的星期一應是首選。27日台灣新增2萬8489例的新冠本土病例，是近2個月以來單日新低，91人死亡，更是6月以來首次到百位數以下，真是陳時中淡出指揮官角色的好時機。果然，雖然已解隔離，陳時中仍決定缺席。

莊人祥說的話很耐人尋味。他表示，疫情穩定下降，陳時中雖沒參加記者會，但還是如常參加指揮中心各項會議，每天中午都會在記者會前主持會議，沒有鬆懈指揮官的任務，27日起，除非有重大政策需要宣布，陳時中才會親自主持疫情記者會。

莊人祥說陳時中有時間參加指揮中心各項會議，也有時間每天中午都會在記者會前主持會議，但就是沒有時間出席記者會，實在不合常理。尤其是在單日確診數難得低於3萬人以下，陳時中更應該出來主持記者會好好宣傳一番，陳時中竟然放棄這個機會，除了連日來食藥署快篩爭議不休，林佳龍咄咄逼人，都是他一亮相就要面對的問題，綜合考量之下，只剩缺席的選擇。

林佳龍強攻台北市長提名，展現強烈的企圖心，在「準時到站」的說法之後，27日更上電台受訪，直接向陳時中亮劍，拿出一份內部民調直言，兩個多月前他就領先陳時中，「大約是35%對上19%」，而且有6成受訪者認為指揮官應堅守防疫崗位，陳也要承擔批評。

到底有沒有林佳龍口中的這份民調，外界不得而知，但林佳龍如此明確的表述，的確對陳時中造成很大的殺傷力，如果兩人的民調真是「35%對上19%」，英系還有提名陳時中角逐台北市長的底氣嗎？一旦提名陳時中，正國會能夠服氣嗎？而且兩個多月前疫情才開始爆發，陳時中都已經落後這麼多，今日再做民調，豈非更加慘不忍睹？

林佳龍提出這樣的民調，並說在底牌在掀開前，他被提名的機率是一半一半，民調可以參考，其實是向蔡英文叫板，而他身後正是正國會給他的奧援，用民調包裝的刀光劍影，砍得刀刀見骨。

2016年蔡英文競選總統時氣勢如虹，親民黨主席宋楚瑜問她，當年選舉到處都看到「英派」看板，未來「英派」是否成為民進黨的最大派系？蔡表示，「你要說我們只有一個派系，我承認，這個派系就叫做人民」。宋楚瑜真知灼見，蔡英文一上任總統後就用心經營派系，英系成了民進黨最大派系，但如今民怨四起，蔡的支持度已跌破4成，卻只見派系搶地盤、爭利益，莫非蔡英文成也派系、敗也派系？