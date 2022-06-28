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備戰台北市？陳時中淡出防疫記者會

台灣新聞組／台北28日電
衛福部長陳時中　(本報資料照片)
衛福部長陳時中　(本報資料照片)

衛福部長陳時中因確診新冠肺炎缺席指揮中心記者會近2周，上周五現身後，昨天又不見人影；指揮中心發言人莊人祥表示，未來僅宣布重大政策才由部長主持記者會，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，陳時中準備參選台北市長，「要落跑了」。

莊人祥說，因為疫情穩定下降，加上衛福部還有許多業務待處理，所以部長未參加下午記者會，但早上仍在指揮中心參加會議，沒有鬆懈指揮官任務。不過，民進黨英系人士表示，原本預期陳時中最快被徵召時機落在6月底、7月初，陳時中6月12日確診，民眾已習慣沒有他的記者會，加上疫情趨緩、陳時中已可備戰，相信黨中央很快就會宣布徵召。

「最慢不會超過7月15日」，曾銘宗說，相信陳時中下月初就會離職參選台北市長，因7、8月正值立法院休會，立委無法質詢，未來將透過記者會或拜會考察衛福部要求陳時中針對近日快篩疑雲說清楚。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天與趙少康開設新節目「Team Taipei聽台北」，未來每周五播出。他說，疫情趨緩，全民抗疫任務還沒結束，猴痘也出現首例，陳時中也好、指揮中心也好，應該要把防疫工作放在最優先位置。他認為，包括陳時中或任何想參選的人應「即刻做一個決定」，要參選就好好去選舉，沒有的話就把自己工作做好。

趙少康表示，任何人都有參選權利，要參選就趕快辭職參選，不參選就好好做指揮官，不能夠心猿意馬、三心二意、腳踏兩條船。做指揮官又想選舉，防疫政策就一定跟選舉有關，這兩個不應牽扯不清，所以指揮中心很多政策矛盾。

陳時中 疫情 國民黨

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