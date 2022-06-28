台北市長最新民調 蔣萬安39% 黃珊珊24% 陳時中18%

國民黨台北市長參選人蔣萬安 (本報資料照片)

衛福部長陳時中 參戰台北市長選舉在即，TVBS民調 中心27日公布民調指出，2022台北市長選舉支持度，國民黨參選人蔣萬安為39%，副市長黃珊珊增至24%，升至第2，衛福部長陳時中18%，大幅下滑11個百分點，落居第3。

媒體人周玉蔻27日在臉書貼文「最新獨家，阿中確定要代表民進黨 參選台北市長囉。」民進黨北市黨部主委張茂楠表示，應該是朝這個方向、順著這個方向走。民眾黨北市黨部主委林國成表示「應該八九不離十」，但他認為民進黨若要推陳時中參選就盡快決定，光明正大徵召。

根據TVBS民調中心最新調查，今年台北市長選舉，若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中三人競逐，蔣萬安的支持度為39%，領先黃珊珊的24%，及陳時中18%，另外15%未決定。

與今年1月的調查結果相較，蔣萬安的支持度略減1個百分點，變化不大。黃珊珊的支持度增加5個百分點，至24%，首度突破2成，轉為領先陳時中，但仍落後蔣萬安15個百分點；而陳時中支持度則大幅下滑11個百分點，至18%，是歷次調查最低。

交叉分析顯示，蔣萬安在20至29歲民眾中支持度上升至41%，增加1成以上，但在30歲以上各年齡層都小幅下滑3-5個百分點；陳時中在各年齡層中支持度都呈現下滑，其中20至29歲下滑至21%，低於蔣萬安及黃珊珊，而30至39歲更降至15%，減少16個百分點，40至49歲也減少1成至17%。

而黃珊珊在各年齡層都呈顯上升，其中以30-39歲增加最多，上升16個百分點（20%：36%）。民調指出，黃珊珊在30至39歲及40至49歲的支持度皆高於蔣萬安、陳時中。

政黨傾向方面，民進黨認同者支持陳時中的比例，由79%大幅減少17個百分點，至62%，黃珊珊則增至22%；國民黨認同者86%支持蔣萬安，維持在8成5左右；中立選民36%支持蔣萬安，25%黃珊珊，兩人都小幅上升，而陳時中則是下滑至10%。

民調指出，若民進黨是由交通部前部長林佳龍參選，結果顯示，蔣萬安的支持度仍是最高，為37%，但較1月時減少6個百分點，黃珊珊則增加6個百分點，至28%，兩人差距由2成以上，減少至9個百分點；林佳龍支持度減少6個百分點至16%，未決定的比例增加至19%。

交叉分析顯示，20至29歲選民支持蔣萬安比例，增加16個百分點，至38%，但仍略低於黃珊珊的39%，而林佳龍則降低一成至15%；30至39歲及40至49歲選民支持黃珊珊比例增加，轉為高於蔣萬安、林佳龍，其中30至39歲黃珊珊增加一成多至40%，蔣萬安減少6個百分點至29%，林佳龍更減少一成五至9%。50至59歲及60歲以上仍以蔣萬安支持度最高。

本次調查是TVBS民意調查中心於6月20至24日晚間進行的調查，共接觸1166位20歲以上台北市民，其中拒訪為202位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本964位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

民進黨布局台北市長人選尚未亮牌，交通部前部長林佳龍昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於台北市長選舉，他表示，根據內部互比式民調，他在兩個多月前就領先衛福部長陳時中，代表中間選民的空間還是滿大。

被問到領先陳時中多少？林佳龍表示，「以最近1800個樣本來看，大約是35%對上19%，因為防疫處於逆風階段，有6成人民認為指揮官應該堅守防疫崗位」。

林佳龍也提到，現在要觀察民進黨推出的人選，是否讓藍營最後為了要教訓民進黨，而選擇棄保，但要棄誰保誰，相信藍白陣營會再去思考。

被問到覺得最後會是誰出線？林佳龍認為，底牌在掀開前，機率是一半一半，民調可以參考，相信黨主席蔡英文會針對最後整體布局做全盤考量，自己會隨時準備好，保持樂觀，做自己認為有貢獻的角色。

林佳龍也說，黃珊珊擔任台北市副市長，有柯文哲的包袱，如果厲害的話早就把很多事情給做好，而國民黨立委蔣萬安過於年輕，較無行政經驗，若擔任市長還要給時間學習，而自己擔任過中央部會首長、地方直轄市長、也具有行政立法等經驗，對於市政馬上就可以上手。因此他認為，相較之下，若是陳時中參選，民進黨會變成防守方，若是由他參選，則可以轉為進攻方。

談到蔣萬安，林佳龍認為，蔣萬安個性認真、陽光，但人生歷練有限，缺乏市長、首都領航者、行政首長經驗，學習時間很長，而台北市沒有時間等待，所以蔣應該要再等一下，等經驗豐富後，之後可能會做得更好。

至於黃珊珊，林佳龍表示，黃珊珊相對於蔣萬安是走較平民的取向，執行力也很好，但較缺乏宏觀政策規畫能力，而台北市是個成熟的都市，市民水準也很高，「不需要多一個立委、市議員來學習如何當市長」，不過他稱讚黃珊珊確實很上進，「若我是市長也會想找她當副市長」。