新聞評論／查石斑魚打迷糊仗 陳吉仲只想情勒人民

農委會主委陳吉仲呼籲大家多多食用石斑魚，並說不要把借牌文化與安全檢驗混為一談。(本報資料照片)

台灣石斑魚遭對岸以屢查出禁藥為由暫停進口，意外揭開「借牌」文化早是產業常態的潛規則。對這次出問題的2艘運搬船所運載11家養殖業者的魚貨，究竟是否為合格的外銷名單，漁業署查了老半天，最後卻只對運搬船以登載不實開罰15萬元(台幣，下同，約5000美元)，至於這11家養殖場的身分卻大打迷糊仗。看來，農委會沒打算要認真面對石斑魚產業結構與食安問題，只想繼續用「愛台灣、挺漁民」這種情緒勒索的方式要民眾發揮愛國心購買石斑魚，但這是害不是愛。

這次石斑魚事件，凸顯了農委會對於產業的健全與管控的長期怠惰。石斑魚遭禁後，農委會不思解決對岸最在意的食安問題，繼續操弄「愛國石斑」、「民主石斑」。但問題是，別說對岸了，農委會要大家挺台灣吃石斑，但台灣的消費者心裡難道沒有疑問，如果這些理應受到嚴格檢驗的外銷魚貨都被驗出禁藥，台灣人自己吃下的魚貨難道都沒問題嗎？農委會能端出什麼讓人信服的數據？

農委會這種消極的態度，讓陸委會都忍不住開口要農委會對於借單文化要盡快了解、改善。結果漁業署查了大半個月，以這兩家運搬船「登載不實」為由各自開罰15萬，至於這11家養殖場的身分，漁業署說有的有養殖登記，有的沒有，但因為檢驗合格，沒有違規事證，企圖就此結案。

為何漁業署要如此含含糊糊，用最簡單的邏輯推斷，如果這11家都是合格外銷業者，又何必借單上船？對此，農委會主委陳吉仲怪罪是因為當初ECFA規定，只有大陸核可登錄的養殖戶才能外銷至對岸，才會衍生借牌的問題，要大家不能把借牌問題跟安全檢驗混為一談。

漁業署還說，之前漁業署曾公告「輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單」，持續透過聯繫溝通平台提供予中國大陸，只是對岸沒有回應，所以漁業署就逕自認定只要所有養殖場生產的石斑魚符合中國大陸的檢疫檢驗規定者，就可以出貨。

問題是，因為兩岸關係不佳，大陸對於台灣希望可以放寬所有符合檢疫標準的養殖業者皆可輸陸的要求沒有回應，台灣就自我認定反正「我已經公告了，只要是檢驗合格的都可以外銷大陸」，不管對岸同意與否。姑且不論這項陸方規定到底符不符合國際貿易標準，但重點是今天魚貨被多次驗出禁藥，才會讓業界存在已久的借牌文化被搬上檯面，關鍵還是在業界內控出了問題。

陳吉仲要大家不要把兩者混為一談，但請問農委會提出什麼面對問題、解決問題的誠意？顯然並沒有，只是要民眾繼續吞下愛國石斑，更動輒把提出質疑或說出實情的民眾或媒體貼上「打擊台灣農業╱農民」的標籤。

這回石斑魚被禁，照例有企業大手筆認購，打算在自己的連鎖賣場上架，同時也打算用作中秋節禮品，行政院長蘇貞昌、陳吉仲立刻大張旗鼓跑到賣場開記者會。但問題是，這些都不是常態的商業行銷模式，如果陳吉仲不去面對消費者最在意的食安問題，只想用情緒勒索，久了，民眾也是會疲乏的。