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石斑被禁蘇緩頰 屏縣嗆：漁民很急 補助公文都沒下來

台灣新聞組╱綜合27日電
蘇貞昌(中)去年前往屏東視察時，竟要陳吉仲(前排右一)多聽潘孟安(前排右三)意見，並說「以後要換他做了！」引發外界諸多聯想。(圖：台糖提供)
蘇貞昌(中)去年前往屏東視察時，竟要陳吉仲(前排右一)多聽潘孟安(前排右三)意見，並說「以後要換他做了！」引發外界諸多聯想。(圖：台糖提供)

屏東縣長潘孟安前天砲轟農委會，指石斑魚暫停輸陸至今，沒接到中央通知和幫助。行政院長蘇貞昌昨在新北受訪時緩頰，指農委會主委陳吉仲非常賣力，要一起努力才能對抗中國大陸的無理，相關所有ECFA或其他作業，農委會都會檢討。但屏東縣府昨繼續表示「漁民很急，但中央相關公文都沒下來。」

屏縣府農業處長鄭永裕說，中央具體作法都沒跟地方開過會，希望中央將需要地方政府配合辦理的部分說清楚，縣府才能跟養殖漁民解釋。屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，尊重蘇院長指示，中央、地方都是朝共同目標努力，多點溝通協調，讓合作更緊密。

屏東佳冬鄉蔡姓養殖業者也批政府只會作秀，石斑不像鳳梨，「內銷也沒辦法吃很多」，他養10甲魚池，1個月花300萬元(台幣，下同，約10萬美元)，之前銷陸1台斤180元，現在1台斤130元，8、9月後可上市的魚更多，若屆時仍看不到續養補助實質內容，養殖戶會爭相出手，屆時價格崩盤，才是真正危機開始。

另名不願具名的養殖戶也說，中央地方槓上，「真的不知道他們在演什麼？」但農委會透過三箭救產業，至今兩周過去，上周致電詢問農委會外銷補助具體內容，但沒人答得出來。

農委會表示，會持續溝通，並跟地方、通路合作協助石斑魚產業。已規畫完成因應措施並執行中，台灣行銷費為2.46億元，預計消化1600公噸，將透過電商平台、超市販售；還會透過延養、加工凍儲及海外市場消化其他2000公噸，其中延養，漁民貸款利息補貼約要8300萬元。符合獎勵資格的漁民，可直接跟全國漁會、地區漁會或水產公會等提出申請。

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