新聞眼／陳建仁接指揮官？英系勤布局

英系布局前副總統陳建仁接任疫情指揮官。(本報資料照片)

民進黨備戰年底選舉，雙北市長人選尚未亮牌，但黨內英系鋪排衛福部長陳時中 及立委羅致政參選台北、新北，動作明顯，再加上前副總統陳建仁最近頻繁亮相，更令外界猜測英系也急於為陳建仁布局「新工作」，包括指揮中心的指揮官、參選2024等，讓人有無限聯想。

依英系盤算，雙北提名陳時中及羅致政，加上台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁爭取連任，六都就有四都是英系。

雙北人選漸漸浮出檯面，但接著還有2024，英系最近用心行銷陳建仁，也引發黨內揣測。

陳建仁過去受訪多談防疫 ，鮮少談到政治，但他近期接連受訪，不但稱讚陳時中做得很好，還說陳時中帶領台北市綽綽有餘；談到自己，陳建仁多是微笑否認有參選準備，但針對入黨一事，主動透露和賴清德 的談話，還說賴「問得很白」，立即引發政治解讀。

陳建仁卸任副總統之後回到中研院，雖是重回學術圈，但從他參與蔡總統召集的重要防疫會議就可知，仍極受蔡總統倚重，再加上擔任「小英之友會」榮譽總會長，更可見其在「英系」的分量，絕對是被期待的一張牌。

陳時中若能如期出場，英系就完成了縣市長選舉最後一塊拼圖，接著，就看如何打陳建仁這張牌。