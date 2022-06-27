英系抬轎 陳時中蓄勢戰北市 競選辦找好了

知情人士透露，英系已為陳時中物色了競選辦公室地點。(圖：指揮中心提供)

民進黨年底選戰布局陸續浮出檯面，據悉，英系已準備「雙北全拿」，有信心新北會提名 立委羅致政，台北會提名衛福部長陳時中 。知情人士透露，英系已為陳時中物色了競選辦公室地點，打算租在台北市長安東路一段，和「小英教育基金會」同一棟大樓。

本報系聯合報報導，知情人士指出，英系希望雙北提名不要脫勾，若新北拍板羅致政，或可考慮和陳時中一起出場，陳可先被提名後再辭衛福部長及中央流行疫情 指揮中心指揮官。

英系人士指出，新北市極有可能由立委羅致政出戰，最快7月初就會宣布，若與陳時中一同公布，雙北聯合出擊，相信能量會比較強，可讓黨內進入備戰狀態。

但陳時中若7月參選，屆時指揮中心仍未解散，可能挨批丟下防疫不管。民進黨立委指出，黨內已評估指揮官接任人選，前副總統陳建仁也被點名；陳建仁近期不斷發表公衛看法，也密集接受專訪，以其專業及高度，接指揮官之後，或許是陳時中可「華麗轉身」的機會。

台北中國時報報導，民進黨人士透露，台灣疫情逐漸緩和後，陳時中民調已開始上來，相較於林佳龍，陳時中擁有跨黨派支持，在吸引年輕族群和中間選民方面，也更有發揮空間，目前只待陳時中點頭，黨中央就會在適當時機宣布。

不過，黨內也有人憂心，陳時中一旦被提名，將變成全台箭靶，台北市長柯文哲更會延續批評指揮中心的砲火，天天與陳對嗆，將戰場延伸到下屆台北市長選舉。柯文哲昨表示，目前疫情仍嚴峻，「陣前易將、兵家大忌！」他認為，「疫情還是一個大問題」，現在確診人數在下降，但死亡人數還是相當高。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，台灣已出現猴痘案例，專家也認為一旦進入社區很難斷根，看到指揮中心、陳時中都說沒有計畫採購猴痘疫苗，但現在有案例應緊急搶購，希望包括指揮中心、陳時中，要把疫情放在最優先位置，才是民眾所期待。