民進黨新北市長人選拍板？擬推羅致政牽制侯友宜

為牽制對手，民進黨初步共識由立委羅致政披掛上陣選新北市長。（本報資料照片）

北部、中部疫情 逐漸趨於穩定，民進黨陸續重啟縣市首長提名 。黨政人士表示，台北市由於牽涉潛在人選陳時中能否離開疫情指揮中心問題，仍需視全國疫情狀況決定提名時程，下一波的提名重點會放在新北市，力求推出能發揮牽制國民黨現任市長侯友宜 的人選。

黨政人士表示，目前黨內已有初步共識由立委羅致政披掛上陣，不過高層仍尚未完全放棄徵召屏東縣長潘孟安、交通部前部長林佳龍等空降強棒的想法；較明確的是，該案不會拖，近期就會完成提名，預計蔡英文總統本周將召集選對會開會，會中將做出最後抉擇，最快在7月初中執會就能完備徵召流程。

國民黨：恩恩案不影響侯拚連任

新北市長侯友宜因恩恩案重創，民進黨對於年底新北市長選戰重燃信心，期盼再度拿回新北市的執政權。新北市長侯友宜昨天動怒嗆民進黨立委林楚茵是「張冠李戴、混淆視聽、胡說八道」。國民黨人士認為，恩恩案雖然會傷選情，但研判「能扣的分數已經扣得差不多了」，「這次的傷不是對侯友宜連任，只是贏多贏少」。

恩恩案事發多日，侯友宜日前才道歉稱「會負起全部責任」，昨天卻為此事動怒。藍營人士說，恩恩案幾乎是2018年侯深陷文化大學宿舍爭議翻版，一開始是小議題，綠營不斷打，就是盼能保持一來一往。侯友宜在議題該冷卻時添柴火，不僅斲傷過去建立的形象，也連帶傷害年底選情。

黨內人士認為，侯市府處置恩恩案，有點荒腔走板，地方議員要辯護也不容易，因為侯市府給資料太慢，想幫忙也難。

該人士認為，恩恩案雖然會傷選情，但研判「能扣的分數已經扣得差不多了」，「這次的傷不是對侯友宜連任，只是贏多贏少」，但會有「內傷」，因為這波事件後，讓黨內將侯友宜當作2024領頭羊的氣勢幾乎一掃而空。