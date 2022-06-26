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石斑魚被禁 爆出「借牌」陋習 陳吉仲推給ECFA

記者葉冠妤／台北26日電
中國大陸以驗出禁藥為由禁止台灣石斑魚輸入，農委會強調檢驗11家漁場都合格，但後續卻爆出「借牌」問題，不過農委會主委陳吉仲強調，不要混為一談。（記者曾吉松／攝影 ）
中國大陸以驗出禁藥為由禁止台灣石斑魚輸入，農委會強調檢驗11家漁場都合格，但後續卻爆出「借牌」問題，不過農委會主委陳吉仲強調，不要混為一談。（記者曾吉松／攝影 ）

中國大陸對台下石斑魚禁令，讓「借牌」陋習浮上檯面。農委會事後追查出兩活魚運搬船混魚申報登載不實，開罰15萬台幣，並移送檢調。農委會主委陳吉仲強調，借牌問題跟安全檢驗是兩件事，不要混為一談，無論掛牌與否都要百分之百合格。但學者直言，雖相信台灣養殖戶不會亂用禁藥，但借牌就是凸顯了養殖場內控出問題。

陳吉仲坦言，全世界的農產、水產貿易都沒有借牌這樣的陋習，借牌是ECFA底下的兩岸農產品貿易陋習，因為只有特定養殖戶才可以到對岸，所以才會有借牌的情況，但不管掛牌與否，所有養殖戶生產的水產品一定要百分之百合格，因此借牌跟安全檢測是兩件事，不該混為一談。

陳吉仲強調，陸方禁令後，台方會極力向日本、美國、紐西蘭積極開拓市場，以後就不會發生借牌，農委會也會全面管控品質。

不過嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢批評，石斑魚養殖業者2000戶，納管的合格外銷養殖場才458戶，代表漁業署抽驗的都是合格的400多家，剩下的1000多家都是漏網之魚。

他指出，農委會早就知道借牌氾濫，為什麼不解決？外銷的石斑魚，連貨源從哪來都不知道，怎麼跟中國大陸辯？況且，只罰15萬，業者當然敢這樣做。

郭建賢指出，過去對岸照單全收，我們像是被寵壞的小孩，現在想做歐盟生意，但歐盟法規更嚴格，沒有合法登記的養殖場怎麼出貨？其實很多養殖業者希望能做養殖登記，但長年卡在使用的地目非養殖用地，無法去登記，也不能申請產銷履歷，政府應趁此機會好好正視問題。

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