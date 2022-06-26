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陸禁石斑魚 綠縣長公開嗆農委會 「中央與地方零接觸」

記者潘欣中、陳弘逸、葉冠妤／綜合26日電
屏東縣長潘孟安25日出席屏東石斑魚中西麵點發表會時指出，從中國大陸無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。（中央社）
屏東縣長潘孟安25日出席屏東石斑魚中西麵點發表會時指出，從中國大陸無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。（中央社）

中國大陸無預警禁止台灣石斑魚進口，屏東縣石斑輸陸產量占全台約半數，農委會事發後宣稱有相關作為要挺漁民，但屏東縣長潘孟安昨公開嗆農委會，稱台灣石斑魚暫停輸陸至今，縣府沒接到中央任何通知和幫助，也不知農委會有何凍存機制、產地促銷措施，只能自食其力處理及聯絡加工廠，中央與地方政府的零接觸作法，令人遺憾。

潘孟安在促銷屏東石斑魚的活動中抱怨農委會，也首度為此事開嗆中央。他說，屏東石斑產量占全台五成，近兩年受疫情等影響，約有三至四成改養殖其他魚種，分散風險；縣府四年前更提早布局全球，輔導漁民及加工廠申請產銷履歷，設立冷鏈物流加工，兩年前更以冷凍加工包成功打進只吃魚排的美國市場，卻因運費暴漲受阻，亟需農委會協助。

潘孟安話鋒一轉，直指漁業署上周南下屏東和漁民座談，都未知會縣府，他還是看新聞才知道中央有那些因應措施，讓人遺憾。而大陸禁止進口石斑至今，縣府沒接到中央任何通知或指令，也不知道有何凍存機制、產地促銷措施，完全不知道對方要怎麼處理，只能自食其力。

縣府為解決漁民燃眉之急，加碼保價收購、補貼冷凍加工補貼、媒合內外銷通路等措施，昨起陸續推出石斑魚禮盒、屏安防疫箱、石斑魚鐵路便當等促銷活動，接著將安排全聯下鄉採購，9月推出「石斑魚口味乖乖」，號召全民力挺。

農委會表示，潘縣長可能有所誤會，中央已規畫因應措施並執行中，會與地方、通路合作協助石斑魚產業。高雄市長陳其邁則緩頰說，面對對岸不合理打壓，地方、中央應合作挺漁民。

屏東佳冬鄉養殖戶黃清凉說，銷陸大宗的龍虎斑原本每台斤150元台幣，大陸暫停進口後，內銷盤商開出120元，賣了不甘心，不賣又有成本壓力，只是養多賠多，貸款還是要還，大家都陷入兩難。

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