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新聞眼／賴神過招聖騎士 牽動綠蝴蝶效應

記者蔡晉宇、林政忠
前副總統陳建仁與副總統賴清德。（本報資料照片）
前副總統陳建仁與副總統賴清德。（本報資料照片）

2022牽動2024，前副總統陳建仁前天證實，副總統賴清德致電詢問入黨一事，陳建仁貌似不經意脫口而出，賴清德也否認直白問「選總統」，但「賴神」和「聖騎士」高手試招，派系超前部署，已在「後蔡英文時期」，埋下民進黨的政治蝴蝶效應。

自從陳建仁入黨後，民進黨派系藉由陳建仁布局2024的耳語，在黨內始終沒停過。觀察陳的言行，也確實有愈趨「政治化」傾向，且調整備戰狀態，已到相當程度。本該退休養望的陳建仁卻動作頻頻，選擇以本人專訪形式，公開只有兩人之間的祕密談話，背後傳達不尋常的意涵。賴清德看似「儲君」優勢，但英系頻頻出招，顯然是對儲君充滿戒心。

陳建仁主動出擊，時間點令人玩味，民進黨7月即將改選中常委，親賴系統積極備戰，引發其他派系憂慮，年底選後可能牽動內閣改組，民進黨各派系磨刀霍霍，一系列布局都牽動2024。

各界對於陳建仁入黨眾說紛紜，陳建仁特別證實，賴清德詢問關心他入黨，但行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍沒有關心他入黨，看似玩笑話，卻把賴清德的關心直白得浮上檯面。

特別是被問到是否支持賴選總統？陳建仁僅技巧性表示，支持民進黨選出來的每一個人；至於未來是否參選總統？陳建仁更是語帶玄機說，若台灣有需要他出來替大家服務，「我就來做」。

從蔡政府對陳建仁的宣傳包裝，也可發現箇中蹊蹺。在宣導防疫政策的電視廣告上，包括指揮官陳時中在內的官員、專家學者，錄製影片時都是單純宣講政策，只有陳建仁所拍攝的廣告有腳本、有不同鏡位，甚至還有臨演；蔡總統近幾次召集的高層防疫諮詢會議中，一度連雙北首長都未受邀，但都少不了的身影，正是陳建仁。

陳建仁在媒體專訪提及，自己入黨主因之一，是要延續蔡英文施政；陳建仁掛名榮譽總會長的小英之友會更在全國招兵買馬。如今看來，蔡政府對陳建仁的各種「禮遇」，顯然已非一句總統重要防疫幕僚就可帶過，要以何種形式延續蔡施政，給了外界更大想像空間。

賴清德 民進黨 防疫

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