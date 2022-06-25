陳建仁：蘇貞昌、鄭文燦沒問過入黨事 只賴清德「關心」

蔡英文總統（中）任期剩下最後兩年，前後任副手陳建仁（右）、賴清德（左）在「後蔡英文時期」的競合關係成焦點。(本報資料照片)

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨 ，被視為2024年英系「活棋」。陳建仁前天證實，副總統賴清德 曾致電他關心入黨之事，但陳建仁和賴清德昨皆否認談及「選總統」議題。至於行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍是否也曾致電詢問？陳建仁笑說，「他們沒有關心我有加入民進黨」。

陳建仁前天接受「震傳媒」專訪時表示，賴清德曾關心他入黨的事情，曾面對面「問得很白」，引發軒然大波。陳建仁昨接受主持人鄭弘儀專訪，被問到賴若選總統，會支持嗎？陳建仁沒有正面回應，他僅說，一定會支持民進黨選出來的每一個人。

未來是否參選總統？陳建仁指出，如果要出來當公僕、服務社會，自覺是天主召叫的使命，若台灣有需要他出來替大家服務，「我就來做」；但他是學者，終身的最愛仍是學術研究。

主持人追問，為何說賴打了很多電話到處問？陳建仁說，這是前天專訪時主持人問的，他就回說，「有，清德兄有打電話給我，要請教我加入民進黨的情形」。陳建仁也還原說，賴清德問他，「建仁兄，你加入民進黨的情形是怎樣？」他就說明入黨初衷，賴聽後就說，「喔！多謝、多謝」。

陳也說，賴就是問得很直接，沒有所謂的「很直白」，賴就是關心自己加入民進黨的用意和初衷，「我們本來就是好朋友，大家過度解讀」。

主持人追問，一般傳說，蘇貞昌、鄭文燦、林佳龍也有更上一層樓企圖心要選總統，有沒有一樣打電話問這個問題？陳建仁說，「因為他們也沒有關心我有加入民進黨」，這幾位都是民進黨很棒的政治人物，都做得很好，「要出來選總統，是我們的福氣」。

親賴幕僚表示，兩人聯絡的主旨，是因為賴想送宏國咖啡 豆給陳建仁，且只是透過一通電話，沒見面，也沒問選總統，不明白陳建仁所謂「問得很白」的意思。

陳建仁辦公室幕僚王哲超表示，雙方確實是透過電話聯繫，陳建仁所謂「面對面」，著重點應是兩人無透過中間人，談話內容也確實沒聊到選總統議題。

民進黨人士表示，賴清德詢問陳建仁，頗有試探、過招意味，挑起「後蔡英文時期」敏感的政治角力。