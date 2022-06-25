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染疫後解隔離 搭上選北市火車？陳時中：多搭高鐵

台灣新聞組／台北25日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診。（本報資料照片）

衛福部長陳時中6月12日確診後，昨天首次主持疫情記者會，動態受關注。對於民進黨將徵召參選台北市長，傳出陳時中曾說「及時搭上火車就要去搭」，陳時中昨笑稱，「現在搭火車的不多，反倒是搭高鐵比較多。」

不搭火車、改搭高鐵，陳時中一番妙答引發諸多聯想。爭取參選台北市長的交通部前部長林佳龍說，「我的習慣是會準時到站」。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，參選是承擔與責任，選舉是一步一腳印。

陳時中20日凌晨解除隔離後，已回歸實體辦公，因快篩持續陽性，四度缺席記者會，昨回歸主持記者會。對於諸多政治議題，他都不願回應，直接說明「現在是疫情記者會，黨政的問題先不要」，被問及染疫後身體狀況，他則侃侃而談。

陳時中說，感謝各界關心，當時快篩出現兩條線，內心湧現第一個想法是「終於染疫了」，和大家一起努力很長一段時間，真的不是故意確診，但換角度想，多人感染後，就可以形成社區中的自然屏障，再加上足夠的疫苗涵蓋率、非藥物介入措施，盼望安然度過這一波疫情。

另據台北中國時報報導，外傳綠營下周徵召陳時中參選，台北市長柯文哲質疑，那誰來當防疫指揮官？柯說，現階段疫情趨緩沒錯，但每天死亡人數都未少於100人，還是要注意，且接下來幼兒打疫苗怎麼做也要討論，所以防疫雖然接近尾聲，後面還有很多事要處理。

不過，陳時中在中央當防疫指揮官，要接班柯的副市長黃珊珊也是北市防疫副指揮官，柯批評陳時中，也像迴力鏢打到自己人，但柯強調，台北市狀況不一樣，雖然他釋出很多機會讓黃珊珊談防疫，但每天的防疫會議他都親自出席，所以黃若要出去選，不至於影響北市的防疫工作。

陳時中日前曾提到選舉就像是搭火車，來得及搭上的話他就會搭，來不及也會祝福搭上的人...
陳時中日前曾提到選舉就像是搭火車，來得及搭上的話他就會搭，來不及也會祝福搭上的人。林佳龍24日出席政策座談會，他說這是很有趣的比喻，也表示自己會習慣準時到站，最好不要有意外。（記者鍾維軒／攝影）

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