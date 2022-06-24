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賴清德曾問陳建仁：入黨為了選總統?

台灣新聞組／台北24日電
2024年總統大選，雖然民進黨內副總統賴清德(左)現在呼聲最高，但是前副總統陳建仁(右)幾個月前加入民進黨，引發諸多想像，賴清德更是直接詢問是否為選總統。(本報資料照片)
2024年總統大選，雖然民進黨內副總統賴清德(左)現在呼聲最高，但是前副總統陳建仁(右)幾個月前加入民進黨，引發諸多想像，賴清德更是直接詢問是否為選總統。(本報資料照片)

前副總統陳建仁數月前加入民進黨，最近也頻繁參加小英之友會活動，是否與現任副總統賴清德爭2024年總統大位，引發黨內關注。

據本報系聯合報報導，他在中研院辦公室接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，主持人問為何加入民進黨，是不是蔡英文總統想要在接班時有個「競合」？還是為了有代理人？陳建仁說，想像太多了，大家想像力都很豐富。

對於可不可能選總統？陳建仁說：「我當時加入民進黨時候，總統都不知道。那是後來這些人才把要加入的東西拿去給總統簽的，她也沒有跟我談過。我要加入時也從來沒有想到要做這些工作，我還自己在想，現在剛好是最好的時候，我太太還跟我生氣說，『加入民進黨這麼重要的事情都沒有告訴我』，我說我加入民進黨是很平凡的事情，就是我支持這個黨的理念。」

據台北中國時報報導，黃光芹說，陳建仁加入民進黨後，政壇湧現很多陰謀論，「副總統賴清德先前聽到您入黨，還打了幾個電話到處問是什麼情況？您會支持賴清德選總統嗎？」

報導說，陳建仁透露，賴清德曾當面問過他這件事（選總統），「賴清德也問得很白」，他還原整個申請入黨過程是因好朋友邀請，賴清德就回說「喔！我知道了」。黃光芹並追問陳建仁「支不支持賴選總統？」陳建仁並未正面回應。

據聯合報報導，陳建仁還原入黨的場景，他說，當時就有幾個朋友坐在他辦公室，「他們想要加進民進黨，號召更多人加入，因為他們都認同民進黨的理念，他們認為台灣是一個主權獨立國家，而且台灣的未來是2300萬人來決定，台灣應該往自由民主更好方向發展，問我要不要參加？」

報導指出，陳建仁說，「我以前絕對不會參加」。以前當衛生署署長及國科會主委，都有人邀他當民進黨黨員，他覺得當政務官，不太合適。隨後蔡英文總統請他搭檔競選，他曾問「我是不是一定要加入民進黨？」但蔡總統說「不必要」，所以他一直都是無黨籍。

陳建仁表示，他好不容易可以回到中研院，可以做一個民間學者，可以表達他個人的政治理念、支持那個政黨。所以這次他認為「時間剛好對」，他就說「好啊，那我就來參加」。主持人問，「所以不是蔡總統找你？」陳回應 :「沒有，就是坐在這裡的幾個老朋友」。

被問到是否可能接任指揮中心指揮官？陳建仁則說，「沒有啦」。至於被列入台北市長民調，陳建仁則說「我覺得莫名其妙，怎麼可能。」

民進黨 賴清德 蔡英文

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