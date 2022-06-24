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竹市雙首長請辭參選 民眾黨批市民淪孤兒

記者張裕珍、郭政芬、楊正海／新竹24日電
新竹市長林智堅、副市長沈慧虹請辭參選爆爭議，立委高虹安昨質疑市民淪孤兒。(記者張裕珍／攝影)
新竹市長林智堅、副市長沈慧虹請辭參選爆爭議，立委高虹安昨質疑市民淪孤兒。(記者張裕珍／攝影)

新竹市長林智堅、副市長沈慧虹預料7月將雙雙請辭參選，民眾黨昨批評，雙首長為選舉出缺，創下責任政治最惡劣的案例，市政空轉、市民淪孤兒；沈慧虹昨出面駁斥，「離職是我堅定參選的決心」，許多市政建設開花結果，更重要的是會有代理市長，市政不中斷。不過，蔡英文總統昨陪同沈慧虹視察道路建設，但蔡又口誤把「沈副市長」叫成「沈副院長」，再度成為焦點。

沈慧虹請辭副市長，戰火也可能波及台北市副市長黃珊珊。中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪說，雙首長同時為選舉辭職很特殊，對選舉是兩面刃，林智堅承諾做滿四年，如今辭職到桃園去選，「落跑市長」的負評是自找的；反觀沈慧虹主動辭職，表明不占用市府資源，對黃珊珊而言，「寄生北市」的壓力將排山倒海而來。黃珊珊辦公室昨表示，按既定步驟進行，做好市政才是最好的準備。

可能參選新竹市長的民眾黨立委高虹安昨批，為了選舉讓新竹市整整六個月沒有父母官太離譜，盤點竹市重大建設，至少有八項以上還沒完成，現在正副市長都要請辭打選戰，由沒有民意基礎的人代理市長，創下政壇罕見紀錄，市政空轉、市民淪孤兒。民眾黨新竹市議員李國璋批評，地方自治選舉以來，還未曾出現正副首長為了選舉之私而雙雙出缺，可說是責任政治最惡劣的案例。

國民黨籍新竹市議長許修睿批評，未來半年新竹市政將「鬧空城」，叫新竹市民情何以堪？林智堅曾為了縣市合併自稱多麽愛惜這塊土地，現在說走就走，顯然林智堅還是選擇前途。時代力量新竹市黨團總召廖子齊說，林智堅做好做滿才是負責任，但現在看來是哪裡有機會就往哪裡走。

沈慧虹說，市政不會中斷，蔡總統昨到新竹市視察，因為新竹市政府團隊兌現承諾，總統來替會做事的團隊鼓勵。

不過，蔡總統前天口誤，把沈慧虹念成「林慧虹」，昨又把「沈副市長」叫成「沈副院長」。對於蔡總統誤稱「林慧虹」，沈笑說，總統應該是心裡想到「妳會紅」，希望新竹選了沈慧虹，新竹一定紅。

民進黨新竹市黨部總召李妍慧表示，國民黨指責黃珊珊要請辭參選市長是「姍姍來遲」、行政不中立，反觀林智堅和沈慧虹要參選，已表明要辭職，是對責任政治的承擔。

竹市府表示，市府預算編列有嚴謹流程，6月8日已由秘書長陳章賢主持明年度預算會議審議，民眾黨所述「空轉」，是惡意扭曲預算程序時程。

蔡英文總統（右六）南下挺沈慧虹（右五），卻口誤將「沈副市長」說成「沈副院長」。記...
蔡英文總統（右六）南下挺沈慧虹（右五），卻口誤將「沈副市長」說成「沈副院長」。記者張裕珍／攝影

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