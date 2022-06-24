黑白集／熬成婆的民進黨 不能面對的過去

23年前，為紀念「新中國」成立50年，中國大陸出版新書《歷史的先聲》，集結1941到46年中共 各報刊的社論、短評，副標題「半個世紀前的莊嚴承諾」。未料，書一出就被查禁，因為書中對國府專政的抨擊與對民主自由的期待，拿到半世紀後依然適用，甚至猶有過之。

共產主義曾是許多中國青年的理想，同樣的，當年台灣選擇投身黨外運動者，也有很高的理想性與叛逆性。例如，認為民主需要制衡，國家不能被執政黨當私產，議會政治更不該是投票 部隊，仗著席次多就把一切輾壓到底。

當年的在野人士，若回顧自己的黨會看到什麼？民進黨 完全執政後，就一副「媳婦熬成婆」之姿；拿下國會多數就如推土機般輾過不同意見，以確保自己的絕對優勢；檢調、司法、監察、乃至其他獨立機關都甘淪為側翼，「黨政一體」比過去更徹底。不僅如此，相對於早年民進黨的百花齊放，如今淪為政治一言堂；在野時高唱國會自主，痛斥行政干預，如今卻甘於扮演過去極力抨擊的角色：只要個人利益或派系子弟出路得到保證，還有什麼值得認真？

還好人類仍未發明時光機，大家不用面對過去的自己。因此，《歷史的先聲》在大陸當然非禁不可，教科書在台灣非改不可，因為控制過去與控制現在，永遠是一體的兩面。