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王金平幫忙打電話 柯志恩鬆口選高市

記者程遠述、徐白櫻／高雄24日電

國民黨可望徵召前立委柯志恩參選高雄市長，柯志恩昨拜訪立法院前院長王金平，柯表示，她有請王幫忙打電話給高雄在地人士，王也當場致電聯繫。柯志恩也鬆口說，如果國民黨一時找不到人選，在地議員也有高度共識，她沒有理由不為黨全力以赴。

國民黨議員鍾易仲、李眉蓁、蔡武宏、陳麗娜等組成的「KK政線」，今年3月曾要求黨中央不要「重空降、輕在地」，建議就地取才。但議員昨率先對柯志恩表達歡迎，並強調柯個性正直、為人正派又正向，可喚回國民黨支持者信心，歡迎柯回南台灣和大家一起打拚。

王金平在高雄政壇舉足輕重，曾在2018年輔選高雄市前市長韓國瑜時推動「三山造勢」，將韓流推向高峰。柯志恩昨中午會晤王金平約40分鐘，王未露面受訪，柯會後表示，王金平對她表示鼓勵，且她有請王金平幫忙打幾通電話給在地人士，王直接撥打電話，表達肯定。

柯志恩並說，徵召人選正式確定後，王金平才會親自出面；王也對她說，只要是黨中央提名的人選，他都會全力支持。

對於參選態勢似乎從模糊轉為明朗，柯志恩表示，她不是不為黨而戰，而是一直都認為國民黨在高雄市長人選應以在地優先，如果在地議員有高度共識，她沒理由不全力以赴。

至於29日國民黨中常會是否正式徵召提名？柯志恩表示，有這個機會和可能，但還有各種變數或「彩蛋」可能發生，她也不能完全確定；萬一真的是她參選，「我一定打得精采」。

國民黨 王金平 提名

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