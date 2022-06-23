恩恩案延燒 綠猛打侯友宜 藍：選戰國家隊出動

新北市長侯友宜22日分別在市政會議和疫情記者會上回應恩恩案，表示會反省檢討並負起責任。(記者劉懿萱／攝影)

新北市中和2歲男童恩恩今年4月染疫過世，有媒體曝光恩恩案的11個錄音檔，直指新北衛生所電話沒接通，衛生局接線者還發出「呵呵」笑聲，態度簡直冷血輕率，引發軒然大波。恩恩爸昨要求衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清下台負責。

恩恩爸聲稱其他縣市都能同步派車，只有新北自創送醫流程導致延誤。新北消防局副局長陳崇岳表示，當時基隆、桃園消防局也需經衛生局同意，強調新北並未自創SOP，盼不要用似是而非的說法誤導大眾。

新北市長侯友宜 連日遭綠營圍剿，他表示，會反省並負起全部責任、深自檢討；而國民黨 立委賴士葆批評，綠營用過去一貫中央廚房打擊部隊的套路，結合親綠媒體、網軍側翼與民進黨 公職群起劍指侯友宜，賴質疑，行政院長蘇貞昌才下令要拚經濟、「顧選情」，整個選戰國家隊就動起來。

本報系聯合報報導，侯友宜表示，報告已交給司法單位調查，第三者會公正客觀。目前本案已經進入司法程序，只要司法調查完成，「包括我自己在內沒有例外」。他重申恩恩送醫流程跟時序都曾報給中央，中央也公開說過新北市沒有延誤就醫。

蘇貞昌則表示，「該公布的就要公布，該檢討的就要檢討。」民進黨也不斷地要求侯友宜道歉。中廣董事長趙少康則表示，「看起來好像很有計畫」，不過，中央、地方都有責任，彼此不要互推托，不要把此案拿來政治互打，對死者很不敬。

另據台北中國時報報導，立委賴士葆指出，民進黨對付政敵都用同樣套路，國家機器提供外界無從得知的資料給綠媒爆料，網軍、黨公職及中央官員接鋪天蓋地追打，過去韓國瑜、顏寬恆都被如此對待，侯友宜第一次選市長也碰過，如今恩恩案又見相同劇本。

賴還表示，蘇貞昌說「每個生命的消逝都非常遺憾，尤其孩子是父母心中寶貝」，那麼國家機器是否用同樣憐憫的心，調查包括基隆兩歲童等染疫身亡的5000人，哪些是因人為疏失導致死亡？

媒體人黃暐瀚在節目「嗆新聞」中直指，有報導說新北「獨創」SOP完全是錯誤的，因為全台22縣市都按照指揮中心標準做事，消防局要經過衛生局指定才能送醫。「如果原本沒有那麼嚴，後續何必放寬？」他強調，若新北市真的獨斷獨行，指揮中心就不需要在恩恩案之後放寬標準，黃認為，這件事顯然與侯關係沒那麼直接，大家只是把氣發在他身上。