我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

恩恩案延燒 綠猛打侯友宜 藍：選戰國家隊出動

台灣新聞組╱台北23日電
新北市長侯友宜22日分別在市政會議和疫情記者會上回應恩恩案，表示會反省檢討並負起責任。(記者劉懿萱／攝影)
新北市長侯友宜22日分別在市政會議和疫情記者會上回應恩恩案，表示會反省檢討並負起責任。(記者劉懿萱／攝影)

新北市中和2歲男童恩恩今年4月染疫過世，有媒體曝光恩恩案的11個錄音檔，直指新北衛生所電話沒接通，衛生局接線者還發出「呵呵」笑聲，態度簡直冷血輕率，引發軒然大波。恩恩爸昨要求衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清下台負責。

恩恩爸聲稱其他縣市都能同步派車，只有新北自創送醫流程導致延誤。新北消防局副局長陳崇岳表示，當時基隆、桃園消防局也需經衛生局同意，強調新北並未自創SOP，盼不要用似是而非的說法誤導大眾。

新北市長侯友宜連日遭綠營圍剿，他表示，會反省並負起全部責任、深自檢討；而國民黨立委賴士葆批評，綠營用過去一貫中央廚房打擊部隊的套路，結合親綠媒體、網軍側翼與民進黨公職群起劍指侯友宜，賴質疑，行政院長蘇貞昌才下令要拚經濟、「顧選情」，整個選戰國家隊就動起來。

本報系聯合報報導，侯友宜表示，報告已交給司法單位調查，第三者會公正客觀。目前本案已經進入司法程序，只要司法調查完成，「包括我自己在內沒有例外」。他重申恩恩送醫流程跟時序都曾報給中央，中央也公開說過新北市沒有延誤就醫。

蘇貞昌則表示，「該公布的就要公布，該檢討的就要檢討。」民進黨也不斷地要求侯友宜道歉。中廣董事長趙少康則表示，「看起來好像很有計畫」，不過，中央、地方都有責任，彼此不要互推托，不要把此案拿來政治互打，對死者很不敬。

另據台北中國時報報導，立委賴士葆指出，民進黨對付政敵都用同樣套路，國家機器提供外界無從得知的資料給綠媒爆料，網軍、黨公職及中央官員接鋪天蓋地追打，過去韓國瑜、顏寬恆都被如此對待，侯友宜第一次選市長也碰過，如今恩恩案又見相同劇本。

賴還表示，蘇貞昌說「每個生命的消逝都非常遺憾，尤其孩子是父母心中寶貝」，那麼國家機器是否用同樣憐憫的心，調查包括基隆兩歲童等染疫身亡的5000人，哪些是因人為疏失導致死亡？

媒體人黃暐瀚在節目「嗆新聞」中直指，有報導說新北「獨創」SOP完全是錯誤的，因為全台22縣市都按照指揮中心標準做事，消防局要經過衛生局指定才能送醫。「如果原本沒有那麼嚴，後續何必放寬？」他強調，若新北市真的獨斷獨行，指揮中心就不需要在恩恩案之後放寬標準，黃認為，這件事顯然與侯關係沒那麼直接，大家只是把氣發在他身上。

侯友宜 民進黨 國民黨

上一則

用追問恩恩案的力氣追究衛福部 蔡政府能招架？

下一則

美國商會憂台供電不穩 「恐失投資機會」白皮書提3迫切問題

延伸閱讀

政治力介入？ 警政署長陳家欽申請提前退休

政治力介入？ 警政署長陳家欽申請提前退休
新北童恩恩案音檔曝光 侯友宜：中央說過沒有延誤就醫

新北童恩恩案音檔曝光 侯友宜：中央說過沒有延誤就醫
侯友宜長文悼念母親 「願下輩子再做您的孩子」

侯友宜長文悼念母親 「願下輩子再做您的孩子」

遠見雜誌調查 六都市長施政滿意度 侯友宜第一 柯文哲敬陪末座

遠見雜誌調查 六都市長施政滿意度 侯友宜第一 柯文哲敬陪末座

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼