用追問恩恩案的力氣追究衛福部 蔡政府能招架？

恩恩的父親呼籲新北市府啟動行政調查，公開真相，進一步檢討SOP。(本報資料照片)

新北兩歲男童恩恩因確診病逝，誰料，最近卻演成藍綠政治攻防戰。綠營利用恩恩爸不斷地追問真相，頻頻邀他上綠媒政論節目，並將矛頭對準新北市長侯友宜失職。這樣的操作，伴隨消防隊員外洩錄音檔給綠議員參選人卓冠廷的插曲，又進入另一波高潮。就事論事，恩恩的父親當然有資格窮究幼子死亡的真相；但此事被操作成政治事件，即註定要變味走調，反而使焦點模糊。兩年半來，在疫情 中「冤死」或被「錯待」的民眾不知凡幾，若用相同標準追問衛福部的責任，蔡政府消受得起嗎？

近一周，行政院長蘇貞昌兩度脫口而出說要「打贏防疫 的選戰」，可見他心目中的防疫，已成為「選戰」的工具及同義詞。新北消防局報案錄音檔的曝光，反映了地方單位在層層轉介時的繁瑣與耗時，卻很難說有人故意拖延或置之不理。何況，恩恩爸打給衛福部的1922專線報案，中央花了143分鐘進行各種聯繫；這比起恩恩媽向新北119求救，等了81分鐘才等到救護車，兩相比較，誰延誤的責任更大？

來不及長大的恩恩，何止他父母心碎，社會上許多人也同樣為這生命的驟逝感到哀傷。但兩年半來，台灣確診死亡的人數已經高達5500人，因接種疫苗產生不良反應而死亡者亦有1500人，兩者加總即有7000人。除此之外，還有不少外界質疑的「黑數」，包括去年超額死亡的4000人，以及其他在家染疫身亡卻未住院亦未申報者。這些加總數以萬計的死者，每個人背後也都有像恩恩爸那樣不捨死別的家人，如果這些家屬聯合起來，成立一個「新冠受害者追討真相聯誼會」，蘇貞昌或陳時中 自覺有能力一一答覆他們的質疑，還給他們真相嗎？

兩年半來，蔡政府用高壓手法進行防疫作戰，許多管制規章以極不透明的方式進行，苛刻地要求民眾遵循；對於民眾的質疑，動輒以「謠言」送辦。在這種威權而不透明的治理下，許多人的合法權益遭到剝奪與侵犯，許多生命沒有得到合理的對待及醫療。最令人錯愕的是，直至最近單日確診死亡者高達一百多人，陳時中才宣稱政策上並未要求「廿四小時內火化」，還稱1922專線是「委外」經營，沒有權力調度救護車；然而，副指揮官陳宗彦仍稱當日火化政策將繼續執行。這樣一個出爾反爾、嚴重雙標又罔顧情理的政府，竟還有臉拿恩恩案作文章打侯，莫非羞恥之心已經蕩然。

再看最近的黑心試劑事件，分明是衛福部把關不嚴，甚至有人上下其手，食藥署長吳秀梅竟厚顏地將責任全推給廠商，說業者才是應被譴責的對象。這種態度，把政府的公權力置於何地？把政府把關維護民眾健康的責任置於何地？試想，先前申請試劑進口的廠商，十家有九家遭衛福部刁難打回票；但政府在5月這波核准的廠商，竟然有大半是小吃店、印表機、直銷、電玩業「半路插花」轉生技的業者，其品質之低劣、行徑之離譜也就不難想像。衛福部在「牙醫幫」的包圍下，從疫苗開始即不斷圍事，直到疫情大爆發，還想藉機讓狐群狗黨發一波快篩試劑財。行徑之惡質，到了令人難以想像的地步。

這次，民進黨利用恩恩爸追討真相的機會，對新北市政府展開攻擊，只是其嗜血本能的反應。但看在民眾眼裡，對照兩年多來衛福部防疫的偏私、顢頇及濫權的誇張，卻完全不成比例。如果全民用追討恩恩案的力氣追究衛福部，蔡政府能招架嗎？