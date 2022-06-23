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藍將提名柯志恩選高市長 竹市林耕仁

台灣新聞組╱台北23日電
國民黨中常會舉行，宣布提名新竹市議員林耕仁（右二）為新竹市長人選。(記者曾原信／攝影)
國民黨中常會舉行，宣布提名新竹市議員林耕仁（右二）為新竹市長人選。(記者曾原信／攝影)

國民黨中常會昨天通過提名新竹市長參選人林耕仁；至於高雄市長人選，黨中央在會中決定下周三提名國民黨智庫執行長柯志恩，柯志恩今將拜會立法院前院長王金平，尋求支持及整合。

林耕仁昨表示，他會全力以赴，讓新竹市重現藍天；對於民眾黨可能提出人選，藍綠白形成「三腳督」狀況，他說，國民黨在新竹的基本盤非常強，在大家的支持認同下，一定會贏回新竹市。

傳出朱立倫原本有其他口袋人選，林耕仁說，不管是其他長官或主席都很支持他，相信可以贏回新竹。原本有意參選的立委鄭正鈐也說，他之前說黨中央把球丟給他會接，相信林耕仁也會接得很好。

國民黨在新竹市雖然完成整合，但苗栗、高雄提名仍有內訌危機。苗栗縣議長鍾東錦昨證實，他昨在黨中央與黨主席朱立倫會談約40分鐘，朱要他繼續當議長並協助輔選，但他已等了一個多月，立委徐志榮也一再拒絕參選苗栗縣長，他評估已回不去再當議長了，如果有勝算，不排除脫黨選縣長。

對於鍾不排除脫黨參選、是否持續徵召徐志榮？國民黨副秘書長王育敏昨說，苗栗縣長人選提名都還在持續徵詢、整合中。

至於孫文學校總校長張亞中持續質疑高雄市長人選民調的真實性。王育敏說，黨中央日前確實做了兩份內參民調，分別委託「十方」與「全方位」民調公司，公信力與調查方法都經得起檢驗。

王育敏表示，第一份民調的前三名為柯志恩、市議員陳麗娜、立委陳玉珍；第二份民調納入前副市長李四川及前衛生署長楊志良，前三名為李四川、柯志恩、楊志良。由於李四川已經多次拒絕參選，日前和黨主席朱立倫會面又再度拒絕，因此黨中央決定派柯志恩出馬。

國民黨智庫執行長柯志恩。(本報資料照片)
國民黨智庫執行長柯志恩。(本報資料照片)

民調 國民黨 提名

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