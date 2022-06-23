最快下月初 綠徵召陳時中選北市

民進黨六都布局僅剩雙北最後一塊拼圖，選情變數多；傳出民進黨最快7月初徵召衛福部長陳時中 參選台北市長，親近人士表示，原先規畫徵召陳時中參選時機為5月底、6月初，沒想到受疫情 所困，等疫情趨緩後，預估7月初徵召機會很大。

至於新北市長提名，英系立委羅致政原獲跨派系共識，前副總統陳建仁和羅致政今將共同為新北小英之友會關懷站揭牌，兩人互動受關注；不過行政院長蘇貞昌昨意外點名，立委吳秉叡、羅致政都是好人才，「我都樂於推薦」，應由黨中央整體評估。地方人士說，英系已掌握南二都，雙北若再推陳時中、羅致政，等於英系「包下」四都，甚至主導六都布局，蘇此刻突然提吳秉叡，代表黨內有不同意見。

陳時中近期因快篩陽性缺席多場防疫記者會，「閉關中」的陳時中動向更受關注。據了解，衛福部食藥署和藥師公會26日將在北市花博舉辦公益園遊會，蔡英文總統和陳時中已允諾出席，但最後安排仍要看陳時中近期健康狀況而定；由於陳時中參選台北市長呼聲高，屆時「中英合體」將充滿聯想。

相關人士指出，原本家人不太希望陳時中參選，但現已克服這個問題；至於最近民調 下滑，應是疫情高峰的暫時影響，只要控制得宜，加上陳防疫指揮官形象深植人心，有信心7至8月民調就會回升。

據悉，陳時中最有可能出線的時間是7月初，但交通部前部長林佳龍也在爭取中，最後決定權在蔡英文手中。