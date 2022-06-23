誇品農技、品管全球最棒 陳吉仲又惹議

農委會主委陳吉仲曾誇口「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，引發爭論。昨他出席「2022年台北國際食品展覽會台灣館」開幕時又說，全世界農業技術台灣最好，品質安全管控也最好，但專家學者說，如果都這麼好，外銷為何屢出問題？甚至直言農業領導者若處處認為自己世界第一，就是台灣農業的危機。

陳吉仲說，台灣農業生產技術是最好的，我們的安全品質管控是最好的，符合產銷履歷、有機的面積兩個加起來逾7、8萬公頃，驗證合格率是百分之百，這個幾乎在全世界難以做到。

陳吉仲說，我們常說台灣農漁畜產品品質非常好，可跟日本 媲美，但價格總是日本的一半，現在應要改過來，以後台灣農漁畜產品、食品不只要超越日本，價格應要以日本當水準。

台大園藝系退休 副教授許明仁說，若都這麼好，外銷為何屢出問題？許明仁說，自認品質很好，就要到認同你品質的市場去才能賺錢；品質好賣到不對的市場，也不見得賣得好；台灣走精緻農業或許很厲害，但檢疫、關稅 、生產成本高，削弱外銷競爭力，拿錢補貼更不是解決問題的方式。

陳李農改研究團隊執行長李武忠說，台灣農業應看看外面世界長怎樣，不能是關在島內自爽的「井底蛙」，這樣對產業發展不利；台灣農業過去確實有很傑出的表現，但這幾年不管是在科技研發、種苗、育種制度管理規範，坦白說很多部分是停滯的。