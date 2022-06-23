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錄音檔曝光 恩恩爸提7問2要求

記者李定宇／新北23日電
恩恩爸23日接受視訊電訪。(記者李定宇／攝影)
恩恩爸23日接受視訊電訪。(記者李定宇／攝影)

前天恩恩媽向119報案及單位橫向錄音曝光，新北市長侯友宜昨表示將扛起全部責任，恩恩爸昨深夜發文提出7疑問2要求，今天上午接受電訪時表示準備對新北市府提告，並再度要求侯友宜道歉，衛生、消防局長下台負責。

恩恩爸上午表示，昨天觀察侯友宜的態度，昨上午說要負起全責，至於具體如何負責？昨下午又改口說交給司法單位調查，認為侯友宜說法繞來繞去，沒有真正想要負責的態度。也說事情發展到現在，新北市府已經完全與恩恩爸沒有聯繫。

恩恩爸說，目前研擬要對新北市府及負責起事件的人提告，但對象是誰、要用什麼法條，目前仍在研議中。他並要求侯友宜帶著消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋道歉。另要求黃德清及陳潤秋下台，表示兩位政務官制定不好SOP、過程荒腔走板，仍留在位子上將持續禍害，侯友宜則是民選市長，年底選民自會有想法。

恩恩爸昨深夜臉書發文，表示聽完錄音檔後，也產生了7項疑問，他說沒想到多日苦苦追求的錄音檔，竟然要透過媒體才能聽到，仔細地反覆聆聽錄音檔，比對手邊簡略的橫向通聯紀錄表，產生了更多的疑問。

疑問包括：1、誰制定新北這個SOP?誰該為此負責？2、衛生局(衛生所)失聯的原因?當下的指揮官是誰?3、消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資?先進的防疫派遣系統在哪裡?4、衛生局和雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪?

5、雙和當天有不收covid病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？6、消防局第一通的接線值勤員有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何?當日指揮官是誰?7、第一通電話已經知道恩恩昏迷, 為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？

恩恩爸在臉書表示，以上諸多疑問，需要新北市政府好好地說明，他並向侯友宜喊話認為具體的扛起責任，就是發起新北市政府內部的行政調查，同時提供4月下旬新北市府內部調查報告以及新北市政府提供給CDC調查報告。

這3個報告具體提出攤在陽光下，也讓全國關心恩恩送醫流程民眾了解。相信集合眾人之力必定能讓真相一清二楚，也確認新北市府最新SOP已經到位萬無一失。這事不只為了解開恩恩送醫真相，也是為往後不會再有任何確診新北市民緊急醫療就醫受到阻礙。

侯友宜 臉書 防疫

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