我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

陳家欽退休 徐國勇收到申請當天就批准

台灣新聞組／台北23日電
警政署長陳家欽（右）本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇（左）當天就批准。兩人互鬥往事，也再浮上檯面。(本報資料照片)
警政署長陳家欽（右）本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇（左）當天就批准。兩人互鬥往事，也再浮上檯面。(本報資料照片)

警政署長陳家欽明年7月屆齡退休，本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇在收到申請當天就已批准，此案已報行政院，待銓敘部核定通過後就會生效。由於陳堅持申退，政院估轉圜空間不大，照准機率高。

據悉，徐國勇是在20日收到陳家欽退休申請；不過，早在6月15日，蘇貞昌出席警察節慶祝大會，以及前天主持治安會報時，蘇貞昌致詞皆特別感謝陳家欽為警察的付出與肯定。

知情人士指出，陳家欽是任期第二久的署長，徐國勇近來因北市議員徐巧芯違規停車等治安事件，曾當面向行政院長蘇貞昌要求換掉陳家欽。

警政署長陳家欽申請提前退休，澄清沒有人事鬥爭，但親近他的警官透露，政治外力長期介入警察人事讓署長身心俱疲，近來因刑事局長、副署長及航空警察局長等人選問題讓署長倍感人事權受掣肘，動念「不如歸去」。

陳家欽受監察院長陳菊提拔，從高雄市警察局長升署長五年來，拔擢不少「高雄幫」警官，但常因高階警官人事與內政部長徐國勇不同調，引發風風雨雨；近年他向行政院長蘇貞昌「靠攏」，又捲入蘇、徐間矛盾。

據指出，陳家欽每次處理人事都感到非常疲憊，尤其縣市警察局長作業時，動輒找民進黨派系或徐國勇「建議」，陳為了盡量依據資經歷安排而必須百般協調，還要硬扛不賣帳的壓力，有時就越過部長尋求院長支持。

這次陳家欽依專業考量想讓警政委員廖宗山接任刑事局長，徐國勇反問「廖接任會不會太累」，形同表達反對，加上有民進黨大老推薦接任航空警察局長人選，讓陳家欽決定提早退休。

陳家欽曾因警政署專員人事案被內政部政風室調查，依偽造文書罪嫌函送，創「部長法辦署長」首例，後來獲蘇信任，人事權回歸警政署，人事作業案穩定許多，但曾有8名新任縣市警察局長面見蘇貞昌事件，被警界批評「進京面聖」不符慣例。

近年高階警官人事多有政治介入影子，警界高層說，民進黨「派系共治」，陳家欽很難不與各方角力妥協，更擋不住插手人事壓力，可能是「歷來環境最艱困」的警政署長。

「政治介入警界人事，因為警察太好用。」警界人士說，從派出所長、分局長到局長，多熟識地方金主及仕紳，可協助政治人物迅速擴展人脈或金脈，警察保防系統掌握的情資也不遜於情治單位或民調公司，「政治有警界效力，如虎添翼。」

2018年民進黨九合一大選慘敗，府院高層認為原因之一出在假訊息氾濫，警方成為打假先鋒，從選舉、政治相關到新冠肺炎疫情訊息「全都打」，但法院、地檢署裁罰或起訴比例偏低，凸顯警方浮濫移送也引發非議。

警察 退休 民進黨

上一則

最快下月初 綠徵召陳時中選北市

下一則

新聞眼／雄3重演 海軍通傳比民間慢

延伸閱讀

政治力介入？ 警政署長陳家欽申請提前退休

政治力介入？ 警政署長陳家欽申請提前退休
蔡英文拍板桃竹基參選人選 蘇貞昌再脫口顧選情

蔡英文拍板桃竹基參選人選 蘇貞昌再脫口顧選情
染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」

染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」
黑白集／罵船卻砍樹 現代鋸箭法

黑白集／罵船卻砍樹 現代鋸箭法

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼