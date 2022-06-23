陳家欽退休 徐國勇收到申請當天就批准

警政署長陳家欽（右）本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇（左）當天就批准。兩人互鬥往事，也再浮上檯面。(本報資料照片)

警政署長陳家欽明年7月屆齡退休 ，本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇在收到申請當天就已批准，此案已報行政院，待銓敘部核定通過後就會生效。由於陳堅持申退，政院估轉圜空間不大，照准機率高。

據悉，徐國勇是在20日收到陳家欽退休申請；不過，早在6月15日，蘇貞昌出席警察 節慶祝大會，以及前天主持治安會報時，蘇貞昌致詞皆特別感謝陳家欽為警察的付出與肯定。

知情人士指出，陳家欽是任期第二久的署長，徐國勇近來因北市議員徐巧芯違規停車等治安事件，曾當面向行政院長蘇貞昌要求換掉陳家欽。

警政署長陳家欽申請提前退休，澄清沒有人事鬥爭，但親近他的警官透露，政治外力長期介入警察人事讓署長身心俱疲，近來因刑事局長、副署長及航空警察局長等人選問題讓署長倍感人事權受掣肘，動念「不如歸去」。

陳家欽受監察院長陳菊提拔，從高雄市警察局長升署長五年來，拔擢不少「高雄幫」警官，但常因高階警官人事與內政部長徐國勇不同調，引發風風雨雨；近年他向行政院長蘇貞昌「靠攏」，又捲入蘇、徐間矛盾。

據指出，陳家欽每次處理人事都感到非常疲憊，尤其縣市警察局長作業時，動輒找民進黨 派系或徐國勇「建議」，陳為了盡量依據資經歷安排而必須百般協調，還要硬扛不賣帳的壓力，有時就越過部長尋求院長支持。

這次陳家欽依專業考量想讓警政委員廖宗山接任刑事局長，徐國勇反問「廖接任會不會太累」，形同表達反對，加上有民進黨大老推薦接任航空警察局長人選，讓陳家欽決定提早退休。

陳家欽曾因警政署專員人事案被內政部政風室調查，依偽造文書罪嫌函送，創「部長法辦署長」首例，後來獲蘇信任，人事權回歸警政署，人事作業案穩定許多，但曾有8名新任縣市警察局長面見蘇貞昌事件，被警界批評「進京面聖」不符慣例。

近年高階警官人事多有政治介入影子，警界高層說，民進黨「派系共治」，陳家欽很難不與各方角力妥協，更擋不住插手人事壓力，可能是「歷來環境最艱困」的警政署長。

「政治介入警界人事，因為警察太好用。」警界人士說，從派出所長、分局長到局長，多熟識地方金主及仕紳，可協助政治人物迅速擴展人脈或金脈，警察保防系統掌握的情資也不遜於情治單位或民調公司，「政治有警界效力，如虎添翼。」

2018年民進黨九合一大選慘敗，府院高層認為原因之一出在假訊息氾濫，警方成為打假先鋒，從選舉、政治相關到新冠肺炎疫情訊息「全都打」，但法院、地檢署裁罰或起訴比例偏低，凸顯警方浮濫移送也引發非議。