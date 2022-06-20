提蓋「金廈大橋」被罵吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

台北市長柯文哲（圖）20日出席雙北壯年運動第三次定期會議，對於日前拋出興建金廈大橋引發爭議，柯文哲表示，純粹就經濟考量，蓋金廈大橋對金門是好的，但很多人當政治議題討論，並提到當年小三通就是蔡英文總統擔任陸委會主委時做的，金廈大橋是為讓小三通運作更有效率而已。(記者余承翰／攝影)

民眾黨主席柯文哲 拋出興建金廈大橋，被解讀2024參選總統起手式，但也遭綠營議員批他是吳三桂。柯文哲昨天表示，「我無法理解，現在民進黨的徒子徒孫怎麼會反對這個蔡總統當年引以為傲的政策？什麼方便解放軍 進攻？怎不說是方便我們國軍反攻大陸，奇怪，這麼沒有志氣。」

柯文哲說，純粹就經濟考量，蓋金廈大橋對金門是好的，但很多人當政治議題討論，你們都忘記當年小三通是誰做的？是當今蔡英文總統擔任陸委會主委時做的。說穿了，金廈大橋是為讓小三通運作更有效率而已。

柯文哲與新北市長侯友宜 昨天出席雙北壯年運動第三次定期會議，媒體問柯文哲，拋出金廈大橋議題引發質疑，柯表示，如果講實務，金門目前有三個問題要解決，包括產業問題；社會經營成本包括水、電、瓦斯、油一大堆，還有交通及醫療問題。

柯說，目前台電一年要補助金門發電要20億元（台幣，下同，約6734萬美元），因油要運過去燃油發電，成本相當高，但若從廈門直接接電，一度電約可以差到15元，純粹就經濟上的合作，水、電、瓦斯、石油及交通，兩邊是可以討論要怎麼合作，讓社會營運成本會比較低，但目前金門在疫情下，常住人口也下降。

對於綠營批評柯文哲是吳三桂，柯回嗆，現在民進黨的徒子徒孫怎麼會反對蔡總統當年引以為傲的小三通政策？什麼方便解放軍進攻？怎麼不說是方便國軍反攻大陸，奇怪，這麼沒有志氣。聽到柯文哲這樣的回答，坐在一旁的侯友宜也忍不住狂笑出聲。