我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google前CEO：半導體依賴台灣 危害美國國安

與拜登通電話 桑默斯：失業連5年超5%才能遏制通膨

提蓋「金廈大橋」被罵吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

記者林麗玉／台北21日電
台北市長柯文哲（圖）20日出席雙北壯年運動第三次定期會議，對於日前拋出興建金廈大橋引發爭議，柯文哲表示，純粹就經濟考量，蓋金廈大橋對金門是好的，但很多人當政治議題討論，並提到當年小三通就是蔡英文總統擔任陸委會主委時做的，金廈大橋是為讓小三通運作更有效率而已。(記者余承翰／攝影)
台北市長柯文哲（圖）20日出席雙北壯年運動第三次定期會議，對於日前拋出興建金廈大橋引發爭議，柯文哲表示，純粹就經濟考量，蓋金廈大橋對金門是好的，但很多人當政治議題討論，並提到當年小三通就是蔡英文總統擔任陸委會主委時做的，金廈大橋是為讓小三通運作更有效率而已。(記者余承翰／攝影)

民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，被解讀2024參選總統起手式，但也遭綠營議員批他是吳三桂。柯文哲昨天表示，「我無法理解，現在民進黨的徒子徒孫怎麼會反對這個蔡總統當年引以為傲的政策？什麼方便解放軍進攻？怎不說是方便我們國軍反攻大陸，奇怪，這麼沒有志氣。」

柯文哲說，純粹就經濟考量，蓋金廈大橋對金門是好的，但很多人當政治議題討論，你們都忘記當年小三通是誰做的？是當今蔡英文總統擔任陸委會主委時做的。說穿了，金廈大橋是為讓小三通運作更有效率而已。

柯文哲與新北市長侯友宜昨天出席雙北壯年運動第三次定期會議，媒體問柯文哲，拋出金廈大橋議題引發質疑，柯表示，如果講實務，金門目前有三個問題要解決，包括產業問題；社會經營成本包括水、電、瓦斯、油一大堆，還有交通及醫療問題。

柯說，目前台電一年要補助金門發電要20億元（台幣，下同，約6734萬美元），因油要運過去燃油發電，成本相當高，但若從廈門直接接電，一度電約可以差到15元，純粹就經濟上的合作，水、電、瓦斯、石油及交通，兩邊是可以討論要怎麼合作，讓社會營運成本會比較低，但目前金門在疫情下，常住人口也下降。

對於綠營批評柯文哲是吳三桂，柯回嗆，現在民進黨的徒子徒孫怎麼會反對蔡總統當年引以為傲的小三通政策？什麼方便解放軍進攻？怎麼不說是方便國軍反攻大陸，奇怪，這麼沒有志氣。聽到柯文哲這樣的回答，坐在一旁的侯友宜也忍不住狂笑出聲。

台北市長柯文哲（左）和新北市長侯友宜（右）20日出席雙北壯年運動第三次定期會議。...
台北市長柯文哲（左）和新北市長侯友宜（右）20日出席雙北壯年運動第三次定期會議。(記者余承翰／攝影)

柯文哲 解放軍 侯友宜

上一則

台北獲評全球最宜居城市第10名 英媒讚亞洲瑰寶

延伸閱讀

密會「虧雞福來爹」選台南？林義豐曾扛百萬要當柯文哲副手

密會「虧雞福來爹」選台南？林義豐曾扛百萬要當柯文哲副手
入境3+4新制「可外出卻不可回家」 柯文哲轟白癡政策

入境3+4新制「可外出卻不可回家」 柯文哲轟白癡政策
評蔣萬安帥而已 柯文哲也曝：小英會擋林佳龍不讓他選

評蔣萬安帥而已 柯文哲也曝：小英會擋林佳龍不讓他選

入境台檢疫3+4 移地要申請 柯文哲轟白癡政策

入境台檢疫3+4 移地要申請 柯文哲轟白癡政策

熱門新聞

女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
輪胎行大火消防緊急灌救，有家屬得知親友受困，坐在路旁哭泣。記者王駿杰／攝影

台灣新竹輪胎行疑遭家人縱火 8人無生命跡象 最小才1歲

2022-06-15 13:11
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
指揮中心代理發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

2022-06-20 10:21

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個