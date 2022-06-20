選北市自認比陳時中強？林佳龍：民進黨提名誰都團結

林佳龍仍在爭取民進黨提名參選台北市長。（本報資料照片）

首都市長之戰倒數五個月，國民黨已提名 立委蔣萬安參選台北市長，民進黨 也擬於下月初徵召衛福部長陳時中 出戰，無任所大使林佳龍仍爭取民進黨提名；台北市長柯文哲力推的副市長黃珊珊，除仍具親民黨籍遭民眾黨部分黨內同志質疑，是否應立即辭職參選也引起討論。

林佳龍昨天應嘉市議員蔡文旭邀請演講，演講後受訪被問及表示黨不管提名誰，一定會團結，且民調大幅成長；媒體追問是否認為條件比衛福部長陳時中好？林佳龍沒正面回應，僅說，每個人都有優點、也有限制，相信會推出最好人選。

林佳龍指出，民進黨不管台北市長提名誰參選，一定會團結，民調一定會大幅成長，「我非常有信心」，他說，黨有徵召提名機制，一旦完成提名，民進黨支持度還會大幅上揚，能贏回24年沒有執政的台北市。

媒體追問他是否自認本身條件優於陳時中？林佳龍說，每一個參選人都有優點、可能也有個別限制，所以政黨內分工合作，黨內近幾天陸續提名縣市長參選人，最後階段進行當中，會推出最好人選。

至於提名時程，林佳龍說， 隨著疫情相對穩定，陸續展開，相信提名應該很快進入雙北階段。

林佳龍昨再提四大行動方案，包括「政治力」做正常國家促進會、正常國家文化基金會 ，讓台灣邁向正常國家，「社會力」做青年基金會等；「經濟力」大肚山產業創新基金會；「知識力」持續做台灣智庫。

蔣萬安近日拚命固樁展現火力。（本報資料照片）

國民黨台北市長參選人蔣萬安民調與其他可能對手呈現拉鋸，近日拚命固樁展現火力。國民黨北市議員陳永德日前帶15名里長與黃珊珊餐敘，黃拔樁傳言甚囂塵上，蔣萬安昨參加信義區景聯里報稅活動，陳永德現身陪同力挺，強調唯一支持、全力支持蔣萬安，蔣則說情誼絕不受外界影響，不會被見縫插針。

至於保有親民黨籍的黃珊珊，傳出黨籍問題讓民眾黨內炸鍋，質疑她是蔡英文總統側翼。黃珊珊昨說，謠言就是看一看，市民希望看到的是政治人物提出建言或做了什麼好事，請大家不要再想選舉的事。

台北市長柯文哲昨也緩頰說，縣市長只處理民生層次問題，不牽涉國家，用無黨籍選也非壞事，他當初也用無黨籍選上市長。

藍綠都質疑黃珊珊帶職「寄生市府」，濫用行政資源跑選舉。民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黃珊珊一舉一動都是選舉動作，應要避免用公資源行使個人參選的方便，要馬上請辭以避免瓜田李下；蔣萬安也說，外界對行政不中立的質疑，已不是第一次，希望市府清楚對外說明，「身為首都，市府要做表率。」